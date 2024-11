La differenza tra bioedilizia e Green House: secondo gli esperti di Milotta Group

La bioedilizia e le Green House rappresentano due pilastri fondamentali per chi desidera abitare in modo sostenibile, ma quali sono le differenze e i vantaggi concreti? Carmelo Signorino, responsabile del reparto di termoidraulica ed elettricità di Milotta Group, ci guida alla scoperta di queste soluzioni.

Milotta Group: storia dell’azienda italiana

Milotta Group è una storica azienda italiana con oltre quarant'anni di esperienza nel settore edile. Fondata negli anni '80 da Giuseppe Milotta, l'attività ha avuto origine con il trasporto di tondo per cemento armato dal Bresciano alla Sicilia, ponendo le basi per un’espansione significativa nel corso degli anni.

Nel tempo, il Milotta Group ha ampliato le proprie operazioni includendo la produzione interna di materiali da costruzione e la realizzazione di opere pubbliche. Questo spirito innovativo ha portato, nel 2016, all’inaugurazione di un centro di recupero di ferri e metalli, oggi uno dei principali centri di riciclaggio della Sicilia occidentale.

Nel 2019, il gruppo ha diversificato ulteriormente le proprie attività con l’introduzione di un settore dedicato alla carpenteria metallica. Successivamente, nel 2021, ha sviluppato un reparto di termoidraulica, specializzato in soluzioni avanzate per uso civile e industriale, inclusi pannelli fotovoltaici e impianti elettrici.

Attualmente, Milotta Group impiega circa 80 persone e vanta una clientela diversificata che spazia da enti pubblici ad aziende edili e industriali di alto livello, fino a clienti privati. Grazie alla continua innovazione e all’impegno per la qualità, l’azienda si distingue come punto di riferimento nel panorama edile e industriale italiano.

Bioedilizia: la scelta consapevole per il benessere quotidiano

"La bioedilizia è molto più di una moda", spiega Carmelo Signorino. "È un approccio olistico che considera l’intero ciclo di vita di un edificio, dall’origine dei materiali alla loro dismissione. Non si tratta solo di costruire, ma di farlo rispettando l’ambiente e il benessere delle persone."

Un elemento cruciale della bioedilizia è l’utilizzo di materiali naturali, come legno, argilla o canapa, che riducono l’emissione di sostanze nocive nell’ambiente domestico. "Pensate al beneficio di vivere in uno spazio che migliora la qualità dell’aria e riduce l’inquinamento indoor. È un grande passo verso una vita più sana", aggiunge Signorino.

Tra i vantaggi della bioedilizia, il responsabile sottolinea:

Efficienza energetica : "Oggi non possiamo ignorare il risparmio energetico. La bioedilizia integra tecnologie che abbassano le bollette e contribuiscono a un uso più responsabile delle risorse."

: Comfort abitativo: "Gli spazi progettati secondo i principi della bioedilizia non sono solo belli, ma favoriscono il benessere psicofisico. È una dimensione abitativa diversa."

Green House: il futuro è nell’autosufficienza energetica

Quando si parla di Green House, si entra in un ambito più specifico. "Le Green House non sono semplicemente case ecologiche", chiarisce Signorino, "ma vere e proprie unità autosufficienti, che puntano al massimo rendimento energetico, sfruttando le tecnologie più innovative."

Una Green House si distingue per l’uso di pannelli solari, sistemi di recupero dell’acqua piovana e soluzioni di isolamento termico all’avanguardia. "Un edificio progettato così riduce quasi a zero la sua impronta ecologica", sottolinea. "Non parliamo più di abitare sostenibilmente, ma di abitare responsabilmente."

Tra i vantaggi, Signorino evidenzia:

Indipendenza energetica : "Ridurre la dipendenza dalle reti energetiche non è solo una scelta economica, ma un passo verso la resilienza."

: Risparmio nel tempo: "Seppur con un investimento iniziale più alto, il ritorno economico è garantito dai costi di gestione minimi."

Milotta Group: la garanzia di costruire il futuro oggi

"Se c’è un’azienda che ha compreso come integrare questi due mondi, è Milotta Group", afferma Signorino. "La loro esperienza e l’attenzione alla personalizzazione fanno la differenza. Non vendono solo case, ma una filosofia abitativa che guarda al futuro."

La chiave del successo del gruppo Milotta, secondo Signorino, sta nella capacità di offrire soluzioni che rispondono alle esigenze specifiche dei clienti, senza mai perdere di vista la sostenibilità. "Collaborare con loro significa scegliere una casa progettata per durare, rispettosa dell’ambiente e delle persone."

Abitare green: una scelta per tutti?

"In un momento storico in cui i cambiamenti climatici non sono più un’ipotesi ma una realtà, scegliere la bioedilizia o una Green House è un atto di responsabilità. È un investimento non solo economico, ma sociale, per le generazioni future."

Secondo aziende come Milotta Group, abitare green non è solo una possibilità, ma una necessità.