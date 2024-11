A Saluzzo arriva il tour "Appino (sei) solo. Ultima terapia collettiva".

Dopo i primi due appuntamenti che hanno riscosso un notevole successo tra il pubblico del territorio, la stagione “Magda Groove” organizzata da Ratatoj APS al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo prosegue venerdì 6 dicembre alle 21:30 con il concerto di Appino, frontman degli Zen Circus. La stagione “Magda Groove” è organizzata con il contributo della Fondazione CRT e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Il musicista toscano porta a al teatro civico di Saluzzo le canzoni dei suoi tre album, in un tour che vuole coronare e chiudere a tempo indeterminato l’esperienza solista.

Un anno fa usciva l’ultimo lavoro “Humanize”, un progetto che unisce introspezione e sperimentazione sonora. L’album esplora il concetto di "umanità" attraverso un viaggio

musicale e narrativo che fonde rock, elettronica e cantautorato.

Il set con cui Appino salirà sul palcoscenico saluzzese sarà invece acustico e minimale, ma di grande impatto emotivo.

Queste le parole di Andrea in merito al tour: “Come ormai da tradizione, chiuderò questa terza parentesi a mio nome con un esercizio di solitudine. L’ultimo giro di giostra, poi queste canzoni torneranno a riposare in pace. Per altri dieci anni o per sempre? Chi lo sa”.

Il costo del biglietto è di 15 euro + d.p., acquistabile su Mailticket anche con 18App e Carta del Docente al link: https://www.mailticket.it/manifestazione/C540/appinoù

Info: www.cinemateatromagdaolivero.it. La stagione musicale “Magda Groove” proseguirà nell’anno nuovo: sabato 18 gennaio 2025 i Diaframma festeggeranno al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo i quarant’anni del loro album “Siberia”. Sabato 22 febbraio sarà La municipàl a calcare la scena del Magda. Ma la stagione non termina qui! Presto verranno comunicati numerosi altri artisti che faranno risuonare la propria musica sul palcoscenico saluzzese.