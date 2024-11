“Insieme per un'idea”, a Cuneo il laboratorio d’imprenditoria giovanile che sa di futuro

Cuneo come laboratorio di creatività e innovazione per i giovani imprenditori. È una visione che profuma di futuro quella delineatasi lo scorso sabato 16 novembre, durante l’evento d’apertura del progetto “Insieme per un'idea” presso gli spazi Plin del Rondò dei Talenti. Una giornata dedicata ai giovani tra i 18 e i 35 anni, desiderosi di mettere alla prova il loro spirito imprenditoriale e contribuire attivamente allo sviluppo del territorio.

Il progetto, fortemente voluto dal Comune di Cuneo in sinergia con Fondazione WellFARE Impact, Unione Montana Valle Stura, Camera di Commercio di Cuneo, Confindustria Cuneo, Fondazione CRC e Plin impresa sociale, beneficia del supporto finanziario di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) tramite il bando “Giovani e Impresa”, con il patrocinio del Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale.

Nell’arco di una mattinata, gli spazi Plin hanno fatto da sfondo a tavoli di lavoro progettuali e ospiti di rilievo. L’obiettivo principale? Trasformare le idee in azioni, offrendo ai giovani strumenti concreti per scoprire sé stessi e l’habitat circostante. Attraverso attività quali incontri scolastici, eventi informali e test innovativi, il progetto “Insieme per un’idea” punta a coltivare nuove generazioni di imprenditori.

Tra le iniziative più significative, spicca la creazione di spazi di coworking, pensati per promuovere collaborazione e crescita. L’intero percorso culminerà poi in un grande evento finale, in cui i risultati saranno condivisi con la comunità, con la volontà di ispirare altri giovani a intraprendere la strada dell’imprenditoria.

Ad aprire i lavori la consigliera regionale Giulia Marro, che nel suo intervento appassionato ha sottolineato il particolare valore di progetti come questo nel creare opportunità per i giovani, favorendo inclusione e dialogo interculturale. «Le istituzioni – ha affermato – devono garantire spazi in cui le idee possano emergere liberamente, per costruire insieme un futuro inclusivo e sostenibile per tutti». Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Comune di Cuneo, rappresentato dall’assessora alle Politiche Giovanili Cristina Clerico e dalla dottoressa Manuela Dutto, per il loro impegno nel dare forma a una visione in cui i giovani siano protagonisti del cambiamento.

I tavoli di lavoro: idee per il futuro

Erano sei tavoli di lavoro tematici, ciascuno con un focus innovativo:

Sport4AllCuneo del Comune di Cuneo (relatore Tommaso Fea e, come facilitatore, lo chief executive officer di Hoc Academy Raphael Babilonia), una piattaforma digitale per rendere accessibile lo sport ai giovani con tariffe ridotte e un sistema di matching sociale;

CuneoConnect del Comune di Cuneo (relatore Josef Costamagna, facilitatore Federico Mellano), un’app per creare connessioni tra giovani, suggerendo amici, attività e gruppi basati su interessi comuni;

FreshConnectCuneo del Miac (relatore Diego Tassone e facilitatori Francesca Guglielmi di WeSpesa e Andrea Marino, cofondatore di Tautemi Associati), un progetto che collega produttori locali e comunità isolate con soluzioni logistiche sostenibili quali armadietti refrigerati e metodi di consegna ecologici;

Foreign Talent Development Academy (relatore Kader Toure e facilitatore Loris Marchisio, direttore delle Acli provinciali di Cuneo), un modello per valorizzare il “dividendo demografico” facilitando l’integrazione di talenti internazionali nel tessuto sociale e lavorativo con il coinvolgimento di migranti dalla Costa d’Avorio;

Marketing territoriale della Valle Stura (relatrice Federica Garabello e facilitatrici Aurora Fea e Giulia De Grandi, project manager di Prokalos), un piano strategico per promuovere la valle come meta attrattiva per famiglie, turisti e smart workers;

Welfare di Comunità contro lo spopolamento (relatrice Angela Prestigiacomo e facilitatore Carmine Sassone, istruttore direttivo tecnico dell’Unione Montana Valle Stura), soluzioni innovative per garantire servizi essenziali in aree a bassa densità abitativa.

Ogni tavolo ha visto la partecipazione di esperti e facilitatori di alto livello, offrendo ai giovani la possibilità di confrontarsi e condividere spunti che, qualora opportunamente sviluppati, potranno diventare realtà. Perché “Insieme per un’idea” non è solo un progetto, ma una vera e propria chiamata all’azione: un viaggio che segue la strada dell’innovazione e della crescita personale, dove ogni giovane è protagonista in una comunità pronta ad affrontare le sfide del futuro.

Prossimi appuntamenti

“Insieme per un’idea” continua con un ciclo di sette incontri, da dicembre a giugno. Il prossimo appuntamento, nella mattina di sabato 21 dicembre al Plin, sarà dedicato alle imprese green, per esplorare sostenibilità e innovazione nei processi produttivi. Una grande opportunità per comprendere come trasformare l'azienda in un modello di responsabilità ambientale.