Studio Quality inaugura una nuova sede ad Alba [VIDEO]

Inaugurata giovedì 28 novembre, la nuova sede di Studio Quality in via Generale Govone 18 ad Alba, nel cuore della città. Studio Quality è una realtà consolidata nel settore della consulenza aziendale e della formazione, con oltre 20 anni di esperienza al servizio delle imprese, non solo in provincia di Cuneo, ma su tutto il territorio piemontese.

Fondata da Sandro Ghibaudo e Silvana Rosso, l’azienda si distingue per la sua capacità di supportare le organizzazioni in molteplici ambiti fornendo servizi di alta qualità e soluzioni personalizzate.

Un supporto a 360° per le imprese



Studio Quality offre un ampio ventaglio di servizi di consulenza in differenti ambiti chiave per le imprese come salute e sicurezza sul lavoro, ambiente ed energia, acustica, settore alimentare, filiera vitivinicola, privacy e sicurezza dei dati, conformità normativa, soluzioni legali, ESG e sostenibilità.

In qualità di Ente formatore accreditato dalla Regione Piemonte, Studio Quality eroga anche corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La sede principale di Borgo San Dalmazzo è dotata di una moderna e attrezzata area di addestramento progettata per ospitare corsi pratici specifici, tra cui lavori in quota, attività in spazi confinati, utilizzo di carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili e molte altre attività legate alla sicurezza sul lavoro.

L'importanza strategica di Alba



Oltre alla storica sede di Borgo San Dalmazzo, punto di riferimento per le imprese del territorio, Studio Quality può oggi vantare nuovi uffici e una nuova aula formativa nel cuore di Alba. Questa scelta strategica mira a offrire un punto di riferimento ancora più vicino alle aziende delle aree di Langa e Roero.

Sandro Ghibaudo ha espresso entusiasmo per questa nuova apertura: "L’apertura della sede di Alba rappresenta un traguardo significativo per la nostra crescita. Guardiamo al futuro con grande ottimismo, convinti che la nostra esperienza possa offrire un valore aggiunto anche in un’area così dinamica e produttiva. Questa nuova sede potrebbe inoltre rappresentare un’opportunità di sviluppo verso le province di Asti, Alessandria e la Lombardia, ampliando ulteriormente il nostro orizzonte operativo".