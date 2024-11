Arte e Carità: continua la mostra a Busca tra capolavori storici, moderni e solidarietà

La mostra Arte e Carità, visitabile in Casa Francotto a Busca, prosegue con successo, offrendo ai visitatori un affascinante percorso tra bellezza artistica e solidarietà. Curata da Cinzia Tesio, Rino Tacchella, Dario Lorenzati e Bruno Raspini, rappresenta un connubio tra tradizione e innovazione, con opere che spaziano dal patrimonio delle Confraternite locali fino ai capolavori moderni e contemporanei.

Tra i protagonisti, spiccano grandi nomi come Antonio Allegri detto Correggio, Giovanni Bellini, Giuseppe Cesari detto Cavalier d’Arpino, Arturo Martini, Lucio Fontana, Pablo Picasso, Giacomo Manzù, Bruno Cassinari, Emanuele Luzzati, Dina Bellotti e molti altri.

La sezione dedicata agli artisti contemporanei include opere di Daniele Fissore, Mario Gosso, Corrado Ambrogio, Giorgio Ramella, Francesco Preverino, mentre la sezione locale ospita pezzi unici provenienti dalle Confraternite della Rossa e della Bianca.

Tra i maestri del passato, si segnalano anche Leonardo Bistolfi, Felice Carena, Trento Longaretti, Enrico Paolucci, Mario Lattes, e Umberto Mastroianni.

EVENTI COLLATERALI DI DOMENICA 1° DICEMBRE

La giornata sarà ricca di iniziative per immergersi nell’arte e riflettere sul valore della solidarietà:

Dalle 14,30, grazie all’iniziativa “Un biglietto due eventi”, sarà possibile visitare la Busca sotterranea e il Museo della Cartolina Mario Berardo (prenotazione obbligatoria al 371-5420603).

Dalle 15 alle 16: visite guidate alla mostra, con approfondimenti sugli artisti e sulle opere esposte.

Alle 17: workshop con Paolo Ballatore, coordinatore provinciale del Banco Alimentare, dedicato al moderno concetto di carità e al ruolo fondamentale del Banco Alimentare.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

La mostra offre eventi per tutto il mese di dicembre:

L’8 dicembre alle 14,30 visita al borgo operaio di Busca; alle 17 workshop con Ivana Borsotto, presidente della Focsiv, federazione costituita nel 1972, che raggruppa organizzazioni non governative italiane di ispirazione cristiana attive nel campo della solidarietà con i paesi in via di sviluppo.

Il 15 dicembre: mercatini di Natale nelle vie del centro storico.

Il 22 dicembre: visita alle opere di carità della città, con tappa al Convento dei Cappuccini e ai presepi delle frazioni.

APERTURE STRAORDINARIE

Per rendere la mostra accessibile durante le festività, sono previste aperture straordinarie:

Il 26 dicembre: dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 18,30.

1° gennaio: dalle 14,30 alle 18,30.

Il 6 gennaio 2025: dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 18,30.

La mostra è aperta nei seguenti orari:

Venerdì: 15,30 – 18,30.

Sabato: 10 - 12 e 15,30 – 18,30.

Domenica: 10- 12 e 14,30 – 18.30.

Biglietti: intero 10 euro, ridotto: 6 euro (buschesi, enti convenzionati, insegnanti, studenti universitari).

Gratuito: under 14 e possessori della Tessera Musei (contributo di 5 euro per gli eventi collaterali).

Info: 371-5420603, email: info@casafrancotto.it o sul sito: casafrancotto.it