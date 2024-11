Cherasco prepara il Natale: domenica si parte con il "Presepe del Viaggiatore"

Gli appuntamenti natalizi e presepi di questo Natale cheraschese 2024.

Si parte domenica 1 dicembre con il “Presepe del Viaggiatore”, allestito presso la Chiesa di S. Martino, visitabile ogni venerdì, sabato, domenica e festivi fino al 12 gennaio compreso con i seguenti orari: venerdì e sabato dalle 15 alle 18, domenica e festivi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

L’originale presepe coniuga le due grandi passioni dei realizzatori Maddalena Ravinale e Carlo Casavecchia ovvero i viaggi intorno al mondo e la costruzione di presepi. Estremamente dettagliato e curato, il “Presepe del Viaggiatore” trasporterà lo spettatore in un viaggio intorno al mondo che quest’anno parte dal deserto del Sahara del Niger per arrivare alla Provenza francese, attraversando la Palestina e giungendo in Mongolia.

Le offerte raccolte al presepe verranno devolute a favore dell’ospedale di Emergency appena riaperto nella Striscia di Gaza in Palestina. Ingresso libero.

Sempre a partire dal 1 dicembre, Cherasco ospiterà nuovamente i “Presepi dei viali” lungo il viale dei Platani, nei pressi del Castello. Nati nel 2018 da un’idea della maestra Maria Mesiano, i presepi, allestiti dalle associazioni, proloco, dagli studenti dell’istituto comprensivo “Sebastiano Taricco” e dai residenti vedranno la loro locazione negli incavi dei platani secolari, dando vita ad un “Natale diffuso” presso la città. Unica regola è quella di non alterare gli alberi.

Come da tradizione, saranno presenti sempre a partire dal 1 dicembre i più tradizionali Presepi allestiti presso la Chiesa di San Pietro e il Santuario della Madonna del Popolo.

Per gli amanti del Presepe vivente, l’oratorio di Cherasco (via Monte di Pietà 20) propone due date: il 21 dicembre e il 5 gennaio 2025 a partire dalle ore 20.45. L’evento sarà presentato dai ragazzi del catechismo, con la regia della Parrocchia di San Pietro. Ingresso libero.

Sempre in tema natalizio, i bambini della scuola dell’Infanzia di Cherasco presentano “Il maglione di Natale”: un’installazione all’aperto composta dalle creazioni dei bambini per addobbare tutti i Portici Mantica.

Organizzato dal Comune di Cherasco inoltre c’è l’incontro “Magie in tavola: trasforma il Tuo Natale con Stili Unici!” dedicato alle tavole delle feste. L’appuntamento a cura di “Atelier di Architettura” di Maria Grazia Novo proporrà idee originali e alternative per apparecchiare una tavola natalizia unica ed elegante. Seguendo le regole per una perfetta mise en place, l’esperta di Interior Design guiderà i partecipanti nella scelta di tutti gli elementi: dalle posate al tovagliolo, dagli addobbi alle decorazioni per rendere le tavole di queste feste speciali. Non solo, ma durante la serata è previsto un gioco con ricchi premi volto a scoprire cosa manca o l’errore sulla tavola natalizia.