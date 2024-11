Stasera si accendono le luci: arriva il Natale a Saluzzo

Stasera sabato 30 novembre ( alle 17,30) si accendono le luci e il grande Albero natalizio, dopo la parata colorata ( dalle 16,45) di teatranti sui trampoli ( di Teatro per caso) che porteranno in centro 80 minuti di abilità, divertimento nell’evento “VIVA!”.

Parte il programma de "Il tuo Natale a Saluzzo" dopo la tradizionale Fiera di Sant’Andrea oggi al Foro Boario con la Mostra della Meccanica e del Vivaismo Frutticolo a cui seguirà stasera la Festa delle Feste, al Quartiere , in piazza Montebello. Festa che ritorna unendo i borghi e le frazioni, i comitati che organizzano i momenti di socialità a Saluzzo.

Domani, domenica 1 via allo shopping con "Negozi in Strada black edition" a chiusura della settimana del black friday

Il grande albero, illuminato a led e decorato sarà acceso nel rialzo di piazza Garibaldi, a fianco del duomo. In piazza Vineis è già allestita la capanna di Natale e nel programma si avvicendano tanti spettacoli e parate, mercatini di Natale, fuochi artificiali e cori nelle strade, la musica delle cornamuse natalizie e i negozi aperti le domeniche prima del 25.

Non mancherà Babbo Natale, come non mancheranno i giochi in legno dei mercatini e le tante proposte delle Associazioni Culturali saluzzesi. I musei, così come la biblioteca civica, proporranno un programma ricco e curioso, adatto a tutta la famiglia.

Tutte le informazioni su www.fondazionebertoni.it | www.visitsaluzzo.it

www.confcommerciosaluzzo.it | www.ccnsaluzzo.it