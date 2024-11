Un sorriso per chi ha bisogno: la LILT di Cuneo cerca volontari

La LILT Cuneo cerca TE! Sei una persona empatica e disponibile? Vuoi essere vicino a chi sta affrontando un percorso difficile?

Allora diventa volontario LILT e offri il tuo sostegno ai pazienti di oncologia e radioterapia dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.

Il tuo impegno

Accompagnamento: Trasporta i pazienti da casa all'ospedale e viceversa. Ascolto e compagnia: Offri un’attenzione speciale e un sorriso ai pazienti durante le terapie. Supporto pratico: Aiuta con piccole azioni (un caffè, uno spuntino) quotidiane che fanno la differenza.

Perché diventare volontario?

Far sentire meno soli i pazienti: La tua presenza sarà un raggio di sole nelle giornate più difficili. Arricchire la tua vita: Il volontariato ti permetterà di crescere personalmente e conoscere persone straordinarie. Fare parte di una grande squadra: Entrerai nella comunità di volontari uniti da un unico obiettivo.

Come diventare volontario? È semplice! Partecipa al prossimo corso di formazione a dicembre. Per informazioni e iscrizioni contattaci al numero 0171/697057 o scrivi a cuneo@legatumoricuneo.it.

Non aspettare! Contribuisci a rendere il percorso di cura meno in salita per i pazienti oncologici. Il tuo impegno è importante