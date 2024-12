Coinglass: Altcoin Season tra dicembre 2024 e gennaio 2025

L’altcoin season è un fenomeno che si verifica quando le criptovalute alternative al Bitcoin, ovvero le altcoin, registrano una crescita superiore a quella del Bitcoin in termini di valore e market cap.

Durante questa fase, le altcoin diventano protagoniste, attirando l’interesse degli investitori, che iniziano a diversificare i propri wallet e a spostarsi da Bitcoin verso altre criptovalute con alto potenziale di crescita.

Secondo le previsioni di Coinglass, la prossima altcoin season potrebbe iniziare già a dicembre 2024, a seguito di una serie di indicatori positivi che suggeriscono un imminente spostamento di focus dal Bitcoin verso le criptovalute alternative.

Coinglass è una piattaforma avanzata di analisi e monitoraggio dei mercati delle criptovalute, progettata per fornire dati in tempo reale, grafici dettagliati e statistiche su una vasta gamma di asset digitali.

Per le sue stime, la piattaforma ha utilizzato la heatmap di liqudiazione BTC/USDT di Binance, uno strumento utile per analizzare il comportamento del mercato in vista della possibile altcoin season.

La mappa evidenzia le aree in cui un numero significativo di posizioni rischia di essere liquidato a causa dei movimenti del valore, il che potrebbe scatenare una volatilità elevata.

Questo tipo di analisi è cruciale per i trader, poiché consente di individuare le aree di supporto e resistenza e ottimizzare la gestione del rischio in un mercato in fase di transizione.

Secondo Coinglass, ci sono diversi fattori che potrebbero suggerire l’inizio di una nuova stagione delle altcoin.

Tra questi troviamo il comportamento degli investitori istituzionali, i movimenti delle balene e l’analisi dei trend storici del mercato.

Il periodo previsto da dicembre 2024 a inizio 2025 potrebbe essere il momento in cui le altcoin inizieranno a guadagnare terreno, superando Bitcoin in termini di crescita e rendimento.

L’Altcoin Season Index

Per monitorare l’andamento di questa fase, i trader e gli analisti si avvalgono anche dell’Altcoin Season Index, uno strumento che misura la performance delle altcoin rispetto a Bitcoin.

Quando l’indice supera il 75%, si considera che il mercato stia entrando in una vera e propria altcoin season.

Attualmente, l’indice si trova al 59%, un valore che suggerisce l’avvicinarsi di questa fase e che fa presagire l’inizio di una vera e propria altcoin season tra dicembre 2024 e i primi mesi del 2025.

Questo dato indica un progressivo indebolimento della Bitcoin Dominance, ovvero il dato che paragona la crescita del market cap del BTC con quello complessivo delle altcoin. Quando la Dominance diminuisce, solitamente le altcoin tendono a crescere.

Il possibile arrivo dell’Altcoin Season sta spingendo i trader a valutare sia le criptovalute consolidate, sia quelle ancora in presale. L’app di Best Wallet e il token BEST consentono di trovare le nuove presale direttamente dal proprio dispositivo portatile.

Il token BEST: il miglior modo per trovare subito le presale di criptovalute

Il Best Token (BEST) è il fulcro di Best Wallet, una piattaforma Web3 progettata per semplificare l'accesso agli investimenti in criptovalute offrendo strumenti avanzati e un'interfaccia intuitiva.

Grazie al successo della sua presale, che ha raccolto oltre 1,4 milioni di dollari con un valore di 0,022825 dollari per token, BEST sta attirando l’interesse di investitori e appassionati del settore.

Una delle funzionalità più interessanti di Best Wallet è la sezione "Upcoming Tokens", che permette agli utenti di scoprire e accedere alle presale delle nuove criptovalute direttamente dalla piattaforma.

Questa funzione agisce come un vero e proprio hub dedicato ai progetti emergenti, consentendo agli investitori di individuare rapidamente le opportunità più promettenti prima che diventino mainstream.

In pochi passaggi, gli utenti possono visualizzare le informazioni sui token in presale, valutarne le potenzialità e partecipare alle rispettive presale, tutto comodamente integrato nell’applicazione.

Per iniziare, è sufficiente scaricare l’app Best Wallet, disponibile su Google Play e Apple App Store, registrarsi e accedere alla sezione "Upcoming Tokens". Inoltre, Best Wallet consente di comprare, vendere e trasferire le criptovalute.

