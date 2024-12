Volley A2/F - Buio pesto in casa Puma! La Bam Mondovì perde per 3-1 lo scontro diretto con il Castelfranco Pisa

Nulla da fare per la Bam Mondovì, sconfitta per 3-1 dal Fgl-Zuma Castelfranco Pisa. La vittoria contro Imola ha rappresentato il classico "fuoco di paglia" per la squadra rossoblù, che ha fallito questo esame di maturità, mostrando ancora una volte le proprie fragilità. Il muro del Puma è stato penetrato come una facilità estrema ed è stata probabilmente questa la chiave principale del match.

In attacco si è registrata la solita corrente alternata. Lara Berger, tuttavia, è apparsa all'altezza della situazione e i 26 punti messi a segno ne sono la prova tangibile. Le altre cecchine monregalesi, invece, sottorete non sono apparse sempre sul pezzo, così come le centrali. Piuttosto negativa anche la ricezione e la difesa di seconda linea. Dopo questa sconfitta, l'ottava in nove partite, in casa Puma diventa ancora più urgente prendere dei provvedimenti per raddrizzare una stagione al momento fallimentare.

Umore differente in casa Castelfranco. Le toscane, con in campo le ex Veronica Bisconti e Alessandra Colzi, sono state brave ad approcciare bene al match e a superare i momenti di difficoltà. L'argentina Salinas (23) ha saputo colpire con precisione chirurgica, mentre Fucka (15), Colzi (14) e Zuccarelli (18) hanno dimostrato tanta concretezza, per una vittoria assolutamente meritata e che rilancia le aspirazioni di salvezza della squadra di coach Bracci.

PRIMO SET: partenza sprint delle padrone di casa, 3-0. Le pumine reagiscono e dopo l'ace di Teresa Bosso si avvicinano alle avversarie 5-4. Il Castelfranco torna a spingere e sul 9-4 coach Basso chiama il time-out. La difesa a muro delle rossoblù è ancora da registrare, mentre il muro toscano argina alla perfezione gli attacchi provenienti dalle schiacciatrici rossoblù. Ace di Lotti e le ragazze di Bracci dilagano sul 14-7. Ancora time-out chiesto dalla panchina monregalese sul 15-7. Salinas continua a bucare la difesa del Puma, 19-10. Ancora un ace per Silvia Lotti, 23-14. Poco dopo il Castelfranco trova il punto del 25-14. Pumine non pervenute.

SECONDO SET: equilibrio in avvio, 3-3. Break in favore del Castelfranco, 9-7. Time-out chiesto da coach Basso. Il video-check restituisce un punto alle padrone di casa. Le pumine non riescono a imporre il proprio gioco e sul 13-9 coach Basso chiama il secondo time-out a disposizione. Salinas continua a rappresentare una spina nel fianco della difesa monregalese, 15-10. Ace di Lara Berger. Sul 15-12 arriva la prima richiesta di time-out da parte di Marco Bracci. Le rossoblù provano a restare aggrappate al set, 20-17. Ace di Lotti, 22-17. Tre punti di fila conquistati dalle pumine. Sul 23-21 coach Bracci chiama il time-out. Al rientro in campo Salinas va subito a segno e subito dopo Zuccarelli mura Viscioni per il 25-21.

TERZO SET: Castelfranco subito sul 2-0. Padroni di casa avanti 7-4. Le pumine reagiscono e si portano a una sola lunghezza dalle avversarie, 7-6. Time-out chiesto da coach Basso sul punteggio di 12-9. Berger prova a tenere a galla il Puma. Sul 13-13 coach Bracci chiama il time-out. Momento di difficoltà delle toscane e la Bam si porta in vantaggio sul 13-15. Il break della parità non si fa attendere, 16-16. Torna avanti la Bam, 16-18. I punti di vantaggio del Puma salgono a 3 sul 19-22. Time out chiesto da coach Bracci. Ace di Bosso. Break Castelfranco, 21-23. Lancini mette a terra il punto che vale tre set-ball per Mondovì. La stessa capitana del Puma conquista il punto del 21-25.

QUARTO SET: padrone di casa sul 3-1. Dopo la fast vincente di Livia Tresoldi il punteggio torna in parità 5-5. Lotti a segno, 8-6. Time-out di coach Basso sul 10-6. Ace di Colzi. L'ex centrale a segno per il 17-13. Il Puma prova a reagire, 19-16. Time-out chiesto da Marco Bracci. Ancora un punto conquistato dalle rossoblù. Alessandra Colzi guadagna quattro match-point. Al secondo tentativo arriva il punto del definitivo 25-21.