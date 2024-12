Volley maschile A3: Savigliano travolge Ancona per 3-0

Il Monge-Gerbaudo Savigliano sfrutta ancora una volta il “fortino” PalaSanGiorgio e centra il quarto successo stagionale, travolgendo 3-0 la The Begin Volley Ancona, quarta forza del Girone Bianco falcidiata dalle assenze. Una prova di carattere per Dutto e soci, che salgono così in doppia cifra in classifica.

La cronaca del match

Chi si poteva aspettare un Monge-Gerbaudo in difficoltà dopo il calo di San Giustino si deve ricredere quasi subito: con Turkaj a sorpresa dall’inizio come opposto, i saviglianesi partono forte. A trascinarli sono soprattutto Sacripanti, che mette subito la freccia andando al servizio, e Galaverna. Il 25-16 è la naturale conseguenza.

Nel secondo, la The Begin prova ad opporre resistenza all’inizio, ma è Pistolesi a salire in cattedra tra ace e un’ottima gestione in cabina di regia. La sterzata arriva a metà con l’ace di Galaverna e il muro di Orlando Boscardini in rapida successione. Savigliano vince ancora.

I ragazzi di Della Lunga provano a giocarsela nel terzo, ma Savigliano è in serata e lo dimostra ancora con il suo palleggiatore letteralmente “on fire”. Pistolesi trova un ace e mura anche per due volte Umek, poi sostituto da Pulita. Il Monge-Gerbaudo non è mai veramente in difficoltà e vince ancora: 25-18 e grandi segnali di crescita da parte degli uomini di Bulleri.

I sestetti iniziali

Per la prima volta in stagione coach Michele Bulleri cambia il sestetto iniziale. A comporre la diagonale, con Pistolesi in regia, c’è infatti Turkaj. Per il resto, nomi confermati: Galaverna e Sacripanti in posto 4, Orlando Boscardini e capitan Dutto al centro, liberi alternati Rabbia, in difesa, e Gallo, in ricezione.

Coach Dore Della Lunga, invece, deve fare i conti con l’assenza di Kisiel, sostituito come opposto da Santini. In palleggio c’è Larizza, schiacciatori Ferrini e Umek, centrali Andriola e Sacco. Libero Giorgini.

Primo set

Savigliano apre al servizio con Sacripanti e lo schiacciatore tiene la battuta per 5 punti subito: 5-0 e set indirizzato anche grazie a un’ottima difesa piemontese. Ancona prova a rientrare, ma i servizi di Savigliano sono spesso ficcanti ed è un ace di Pistolesi a riportare sul +5 i suoi (13-8). Galaverna lavora bene sempre in battuta: salto flot, ricezione imprecisa di Ancona e Sacripanti ha vita facile con l’attacco senza muro: 18-12 e primo timeout per Della Lunga. Lo stop non frena lo schiacciatore di casa tiene il servizio ancora per tre punti, prima che Ferrini riesca a ridare punti ai marchigiani (21-13). Un primo tempo messo fuori da Andriola offre ben 10 set-point ai padroni di casa. Ancona ne annulla due, ma sul terzo pallone il muro ospite fa invasione per stoppare Turkaj: 25-16 e 1-0 Monge-Gerbaudo.

Secondo set

Il secondo parziale ha tutt’altro inizio: le due squadre giocano punto a punto, con la The Begin molto più “viva” soprattutto in difesa. La prima svolta arriva a metà set, quando un ace di Galaverna e un bel muro in solitaria di Orlando Boscardini su Andriola portano il Monge-Gerbaudo sul +4 (16-12). Timeout Ancona. Gli ospiti, però, rispondono “presente”, piazzando quattro punti in serie e ristabilendo la parità (17-17). Questa volta è Bulleri a fermare per la prima volta il gioco. È ancora Sacripanti a rompere gli indugi: ace su Umek, subito sostituito in ricezione da Giombini. Il 4 ospite riceve bene, ma Galaverna mura Santini: 21-18 e nuovo timeout Della Lunga. Due punti di Galaverna, di cui uno assegnato dal video-check per tocco a muro, proiettano Savigliano sul +4, ma Ancona piazza due punti e prova a rientrare (23-21). Timeout Monge-Gerbaudo. Al rientro Galaverna non sbaglia giocando con il muro: 24-21 e tre palle-set. Sempre lui la chiude: Gala-show, 25-22 e 2-0.

Terzo set

Il parziale si apre ancora in equilibrio, ma ha il primo tornante già dopo pochi punti: sul 5-4 uno scambio quasi interminabile è risolto da muro di Orlando Boscardini su Umek. È un passaggio cruciale, perché Savigliano prende fiducia e si porta rapidamente sul +5 (11-6). Sempre Umek viene murato da Pistolesi, costringendo Della Lunga a fermare il gioco (14-9). Sempre “Pisto” aggiorna il dato sul massimo vantaggio nel parziale: 17-11. Della Lunga corre ai ripari: fuori Umek, in difficoltà, dentro Pulita. Il regista di casa è indiavolato: altro ace per il +7 che indirizza quasi definitivamente la contesa (19-12). Un altro ace di Galaverna, aiutato dal nastro, regala il 24-17 con sette palle-match. La prima è annullata, ma Sacripanti mura a una mano Santini: 25-18 e discorso chiuso da un super-Savigliano.

Le dichiarazioni. Come MVP dell’incontro, con l’omaggio della maglia offerta da Volley Sport Torino è premiato Andrea Galaverna, che commenta così: “Una vittoria che ci andava. Arrivavamo da una settimana non facilissima, ma abbiamo risposto bene sul campo, trovando un successo pieno. Ora testa alla prossima contro San Donà di Piave: sarà difficilissima, ma dobbiamo provarci contro tutte”.

Monge-Gerbaudo Savigliano-The Begin Volley Ancona 3-0

Parziali: 25-16, 25-22, 25-18

Monge-Gerbaudo Savigliano: Pistolesi 7, Turkaj 4, Sacripanti 20, Galaverna 22, Dutto 2, Orlando Boscardini 6, Rabbia (L); Gallo (L2); N.E. Brugiafreddo, Quaranta, Carlevaris, Calcagno, Gatto. All. Bulleri.

The Begin Volley Ancona: Larizza 1, Santini 11, Ferrini 12, Umek 6, Andriola 5, Sacco 3, Giorgini (L); Giombini, Pulita. All. Della Lunga.

Durata set: 23’, 30’, 26’