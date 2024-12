Canale si trasforma nel magico paese dei "Babi Natale"

A partire dall’8 dicembre, per tutto il periodo natalizio, Canale accoglie grandi e piccini con un calendario ricco di eventi a tema, cultura e solidarietà. Organizzato dalla Pro Loco e dal Comune di Canale, in collaborazione con l’Ente Fiera del Pesco, l’Enoteca Regionale del Roero e l’Associazione Commercianti del paese, questa serie di appuntamenti rappresenta un'occasione unica per immergersi nello spirito delle feste, divertirsi, scoprire le eccellenze del territorio e fare del bene.

La leggenda del Babi: da simbolo di mistero a icona di festa

Si dice che, alla fine dell’Ottocento, un uomo di nome Carolì, ostinato e testardo, abbia dichiarato che sarebbe diventato un rospo piuttosto che confessarsi in punto di morte. Dopo la sua scomparsa, un rospo gigante apparve misteriosamente nel cimitero, suscitando timore e stupore tra gli abitanti del paese. Da allora, il “Babi” è diventato una presenza leggendaria e magica, simbolo di una tradizione che mescola fascino e un pizzico di mistero.

Quest’anno la storia prende una svolta inaspettata: i babi hanno deciso di uscire dai loro rifugi per portare divertimento, vivacità, colore e sorrisi a grandi e piccoli con mercatini a tema, spettacoli teatrali, intrattenimento e musica, in una Canale scintillante, che diventa Il paese dei Babi Natale.

Un programma per tutti

Domenica 8 dicembre Si apre con la consegna delle Borse di Studio "A. Garelli", seguita dal bellissimo spettacolo "Racconto d’Inverno" di Daniela Febino e il Collettivo Scirò. Alle 17:00, nella chiesa di San Giovanni, l'Istituto Musicale regalerà il suo emozionante Concerto di Natale: Saranno "fiocchi musicali" che spazieranno dal repertorio classico alla musica contemporanea, dalla musica popolare a quella Natalizia. Dolci note che scalderanno il cuore di chi parteciperà all’evento.

Domenica 15 dicembre Il pomeriggio vedrà protagonista il Chorus 2000. Questo gruppo vocale, diretto da Pierguido Boano, celebra 25 anni di successi con un repertorio che spazia dai classici della musica italiana e internazionale alle melodie natalizie più amate.

Natale Errante in collaborazione con UGI e concerto dei Lou Dalfin

Domenica 22 dicembre Ci sarà il “Natale Errante”, una passeggiata benefica organizzata in collaborazione con UGI: un percorso di 5 km ad anello, facile e accessibile a tutti, da affrontare a piedi o in bici. La partenza sarà da Piazza Italia alle 11:00, e al ritorno i partecipanti saranno accolti dal gruppo degli Alpini, pronti a offrire una gustosa polentata. Per tutti i partecipanti un gadget ricordo e la possibilità di sostenere il progetto dell’Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini, poiché il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto a questa nobile causa. Un’occasione per fare del bene... e per gustarsi una giornata di festa! Ci si può iscrivere QUI .

Nel pomeriggio, alle 15:00, l'attesissimo concerto dei Lou Dalfin. La celebre e storica band occitana farà ballare Piazza Italia con la sua musica che unisce tradizione e modernità, trasformando le danze popolari in un’esperienza indimenticabile​.

Scatolata Benefica: Il gioco della fortuna solidale per aiutare il VAR (Volontari Ambulanza Roero)

Lungo via Roma, il Natale si tinge di generosità con la Scatolata Benefica, un banco di beneficenza dal sapore magico. Il funzionamento è semplice: si sceglie una scatola e si scopre cosa la fortuna ha riservato! Premi di ogni tipo, donati con amore per sostenere una causa benefica ovvero supportare l’associazione Volontari Ambulanza Roero. Ogni scatola racchiude non solo un premio, ma anche lo spirito del Natale!

Le Scatole Magiche del Babi Natale: sorpresa e fortuna nei negozi del paese

Passeggiando per i negozi di Canale, alla scoperta di un’iniziativa unica: le Scatole Magiche del Babi Natale. Ogni commerciante aderente custodisce una scatola speciale con tre diverse possibilità: l’acquirente meno fortunato potrà pescare e trovare un biglietto per ritentare, chi invece ha più fortuna troverà uno sconto esclusivo o uno dei 4 ambitissimi Biglietti d’Oro. Questi ultimi faranno offrono un’esperienza unica e indimenticabile nel territorio canalese. È l’occasione perfetta per vivere lo shopping natalizio con un pizzico di magia e fortuna!