Creatività e tradizione: il Natale a misura di bambino brillerà al Castello di Magliano Alfieri

C’è un modo speciale per immergersi nell’atmosfera natalizia a Magliano Alfieri, e quest’anno passa attraverso la creatività dei più piccoli. Domenica 15 dicembre 2024, durante i tradizionali mercatini di Natale, il Castello aprirà le porte ai giovani artisti con il laboratorio “S.O.S. Albero di Natale: artisti al museo!”, un’iniziativa della Barolo & Castles Foundation pensata per unire tradizione, arte e divertimento.

I bambini, dai 5 ai 12 anni, potranno creare una decorazione natalizia unica, utilizzando il gesso come materiale principale, un omaggio al celebre Museo dei soffitti in gesso custodito nel castello. L’attività si svolgerà nella suggestiva Sala delle Aquile, al piano terreno, in due turni: alle ore 11.15 e alle ore 16.00, con una durata di circa 40 minuti per ciascun gruppo.

Il costo è di 5 euro a bambino, con un massimo di 20 partecipanti per turno. La prenotazione è vivamente consigliata e può essere effettuata inviando una mail a castellomagliano@barolofoundation.it.

Per l’occasione, il Castello sarà aperto esclusivamente per svolgere le attività programmate dalla Barolo & Castles Foundation e dal Comune. Il Museo dei soffitti in gesso e il Teatro del Paesaggio rimarranno chiusi al pubblico. Le iniziative si svolgeranno nel Salone d'onore e nella sala delle Aquile al piano terreno.