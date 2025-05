Torna il bus da Stroppo a Elva per turisti e residenti: servizio al via dal 15 giugno

Anche quest’anno, nell’ambito del programma di Trasporto Pubblico Locale in area a domanda debole facente capo all’Unione Montana Valle Maira, viene riconfermato il servizio di navetta Stroppo Capoluogo - Elva Capoluogo, per il periodo 15 giugno - 14 settembre 2025, ad utilizzo prevalentemente turistico, ma usufruibile gratuitamente anche dai residenti.

Le tariffe sono le seguenti: - € 6,00 per corsa completa andata/ritorno; - € 4,00 per corsa semplice; - gratuito per i residenti nei Comuni di Elva e Stroppo.

Si allega tabella riassuntiva riportante calendario, orari e tariffe vigenti, scaricabile altresì al seguente link: https://www.unionemontanavallemaira.it/Dettaglionews?IDNews=237420