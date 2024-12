Cuori aperti, code che scodinzolano: la festa di Natale di Amici di Zampa

Quest'anno, Natale ha un sapore ancora più speciale ad Alba. Oltre alle luci, ai dolci e ai regali, c'è un'opportunità unica per allargare il nostro cuore e donare un sorriso a chi ne ha più bisogno. Stiamo parlando dei nostri amici a quattro zampe, che spesso si trovano in situazioni di difficoltà. L'associazione Amici di Zampa, da oltre vent'anni, si prende cura di cani e gatti abbandonati, offrendo loro un rifugio sicuro e tanto affetto. Grazie al sostegno della comunità, il canile e il gattile di Alba sono diventati un punto di riferimento per tutti coloro che amano gli animali. Domenica 15 dicembre, dalle 14.00 alle 17.30, l'associazione vi invita a una festa di Natale presso il gattile, in località Toppino, dietro la Casa Circondariale. Sarà l'occasione perfetta per conoscere i tanti amici pelosi che aspettano una famiglia, coccolarli e magari scegliere il regalo di Natale perfetto tra i tanti oggetti realizzati dall'associazione, tra cui il calendario e numerosi gadget. Perché non portare un piccolo regalo anche ai nostri amici a quattro zampe? Un giochino, un po' di cibo speciale o semplicemente una carezza faranno la loro felicità. Amici di Zampa vi aspetta per un brindisi e una merenda in allegria. Per maggiori informazioni e adozioni: Amici di Zampa – Alba, Località Toppino (dietro la Casa Circondariale) Barbara: 335 691647 | Paolo: 347 5924197