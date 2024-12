"Negozi in strada": Confcommercio Saluzzo e Centro Commerciale Naturale ringraziano clienti e negozianti

La Confcommercio di Saluzzo e zona, insieme al Centro Commerciale Naturale, desiderano esprimere il loro sincero ringraziamento a tutti i clienti e i negozianti che anche quest'anno si sono messi in gioco nella prima domenica di dicembre con "Negozi in strada".

Le vie colme di gente E i bambini felici hanno sicuramente tolto stanchezza dai volti degli organizzatori che, come ogni edizione, ci mettono il massimo al fine di creare più possibilità per lo sviluppo e l'incremento del commercio locale.



"Vi salutiamo quindi per questo 2024 – dice il presidente Ascom Rinaudo - sperando che questo ennesimo successo possa portare anche i più restii a credere maggiormente nella manifestazione. Crediamo quindi che ci possano essere edizioni sempre più partecipate e numerose. Come diceva Walt Disney, 'se puoi sognarlo… puoi farlo!'".