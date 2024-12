Mezzo secolo di musica corale a Savigliano: i cinquant'anni del Coro Milanollo

ASPETTANDO IL CINQUANTENARIO DELLA NASCITA DEL CORO MILANOLLO

Un viaggio tra passato e futuro, che unisce la passione per la musica corale, la bellezza della musica classica e la formazione delle nuove generazioni. Ingresso libero su prenotazione per tutti gli eventi. “La musica è il linguaggio universale dell’anima: attraverso di essa condividiamo ciò che siamo.”

MEZZO SECOLO DI MUSICA CORALE NELLA NOSTRA CITTÀ 1975 - 2025 50 ANNI CON IL CORO SORELLE MILANOLLO DI SAVIGLIANO

Savigliano, terra di eccellenza musicale, si prepara a celebrare una serie di straordinari eventi che uniranno tradizione e innovazione nel nome della musica: - Il Cinquantenario del Coro Femminile Milanollo (1975–2025), una realtà che da 50 anni porta avanti con passione la tradizione della musica corale, contribuendo a valorizzarla in Italia e all’estero.

34° RASSEGNA INTERNAZIONALE DI CANTO CORALE “SERGIO CHIARLO”

Il Coro Femminile Milanollo: Una Tradizione di Eccellenza Musicale Fondato nel 1975 dal Maestro Sergio Chiarlo, il Coro Femminile Milanollo di Savigliano si è affermato come una delle realtà più prestigiose del panorama corale italiano. In quasi cinquant’anni di attività, il coro ha ricevuto 33 riconoscimenti in concorsi internazionali e nazionali, tra cui 21 primi premi, ottenuti in prestigiose competizioni come quelle di Arezzo, Stresa, Prato e Quartiano. Il repertorio del Coro Milanollo abbraccia un’ampia varietà di generi, spaziando dal canto gregoriano alla polifonia religiosa, fino alla musica classica e popolare. La formazione ha beneficiato del talento della figlia del fondatore, Natascia Chiarlo, come voce solista, e del figlio Ivan Chiarlo, al pianoforte, che hanno contribuito a elevarne ulteriormente il prestigio artistico. Invitato regolarmente a rassegne internazionali, il coro si è esibito in Russia, Svizzera, Francia e Germania, portando la tradizione musicale italiana oltre i confini nazionali.

La sua eccellenza è riconosciuta anche nella guida “Podium”, curata dal Comitato Nazionale Italiano Musica, che raccoglie le migliori realtà corali e solistiche premiate a livello internazionale. La Rassegna Internazionale di Canto Corale “Sergio Chiarlo” L’Associazione Corale Milanollo organizza annualmente la Rassegna Internazionale di Canto Corale, giunta alla sua XXXIV edizione. Questo evento richiama a Savigliano alcune delle più importanti formazioni vocali del panorama nazionale e internazionale, offrendo concerti gratuiti di altissimo livello, accessibili a tutti, per promuovere la cultura musicale e raggiungere un pubblico sempre più ampio. Un Nuovo Capitolo per la Corale Milanollo

Dopo la scomparsa del Maestro Sergio Chiarlo, la guida del coro è passata alla figlia Natascia Chiarlo, ora Presidente dell’Associazione e Direttrice del coro, affiancata dal fratello Ivan in qualità di pianista. Sotto la loro direzione, il coro ha ritrovato unità e spirito, affrontando con successo la 33° Rassegna Internazionale di Canto Corale, tenutasi a dicembre 2023 e dedicata alla memoria del suo fondatore. Questa edizione speciale ha visto la partecipazione di prestigiosi cori italiani e internazionali ed è stata inclusa nel calendario culturale della Provincia di Cuneo, confermando il valore artistico e culturale della rassegna.

Verso il Cinquantenario:

Celebrazioni e Eventi Nel 2025, il Coro Milanollo celebrerà i 50 anni dalla sua fondazione con una serie di prestigiosi eventi che prenderanno il via a dicembre 2024 e si concluderanno a marzo 2025. Questi appuntamenti non saranno solo un omaggio alla lunga storia del coro, ma anche un’occasione per guardare al futuro, continuando a promuovere l’eccellenza musicale e la cultura corale.

Concerti gratuiti, aperti al pubblico, rappresenteranno il cuore di queste celebrazioni, mantenendo viva la missione del coro: portare la bellezza della musica corale al più vasto pubblico possibile. Con il supporto delle istituzioni locali, degli sponsor e dei Comuni della Provincia di Cuneo, il Coro Femminile Milanollo si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria storia musicale.

PROGRAMMA CONCERTISTICO 2024

Giovedì 19 dicembre 2024 - Ore 21.00 Santuario Nostra Signora del Popolo - Cherasco Per info e prenotazioni posti: 3406856173 / 3478072022 Venerdì 20 dicembre 2024 - Ore 21.00 Teatro Milanollo - Savigliano Per info e prenotazioni posti: 3406856173 / 3478072022

Sabato 21 dicembre 2024 - Ore 21.00 Salone Polivalente Cascina San Giovanni - Moretta Per info e prenotazioni posti: 0172911035 (int. 5)

Domenica 22 dicembre 2024 Ore 11.00: Canti della liturgia sacra - Chiesa di San Filippo Neri, Savigliano Ore 12.00: Incontro con le Istituzioni presso il Palazzo Comunale di Savigliano Per info e prenotazioni posti: 3406856173 / 3478072022

CORI PARTECIPANTI ● Coro Milanollo - Savigliano ● Coro Misto Jedinstvo - Bosnia e Erzegovina ● Orchestra Sky Glory - Prijedor, Bosnia e Erzegovina ● Minuscolo Spazio Vocale - Roma ● Coro Polifonico Vox Armonica - Savigliano