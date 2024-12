La prima olimpiade dei "tabui" la vince Biscotto, lagotto di Pocapaglia, ora atteso sugli schermi di "Striscia la Notizia" [FOTO E VIDEO]

Si è conclusa nel migliore dei modi la prima edizione di “A Sant’Andrèja r’invern… e ra trìfura muntu ‘n carèja”, tre giorni di eventi enogastronomici, culturali e sportivi che hanno coinvolto Monteu Roero e non solo, in una kermesse ricca di ospiti, incontri enogastronomici, culturali e sportivi, in onore del Tartufo Bianco d’Alba - Rocche del Roero, il primo "cru" d’Italia.

Ideata per la salvaguardia e la valorizzazione delle aree tartufigene del Roero, promossa dall’associazione Tartufai Rocche del Roero e dal Comune di Monteu Roero, la manifestazione ha avuto il suo culmine nella prima edizione dell’Olimpiade della “Cerca del Tartufo”, che domenica 1° dicembre ha visto in lizza nove paesi con i rispettivi “trifolao” e “tabui”.

Hanno partecipato: Mic con Matteo Franzoni per Sommariva Perno, Pirata con Stefano Guercio per Montaldo Roero, Tom con Rino Sandri per Monteu Roero, Sky con Francesco Tarraran per Baldissero d’Alba, Biscotto con Filippo Valle per Pocapaglia, Dante con Claudio Moraglio per Santo Stefano Roero, Toby con Michele Guido per Cisterna d’Asti, Piepo con Enrico Ercole per Montà e Pud con Roberto Oggero per Canale.

I cani avevano due minuti di tempo massimo per scovare la “trifola” nascosta dal presidente dei “Trifolau delle Rocche del Roero” Tino Marolo.

Il più veloce di tutti, con un tempo intorno ai 12 secondi, è stato Biscotto, simpatico lagotto romagnolo di 4 anni, “accompagnato” da Filippo Valle e rappresentante di Pocapaglia. Oltre a indossare la mantellina di Re delle Rocche del Roero, realizzata dalla sarta Maria Grazia Delpiano, Biscotto sarà ospite della trasmissione radiofonica “Lunedì Sport” su Radio Alba e di "Striscia la Notizia" su Canale 5, grazie a Davide Rampello, giudice della gara, accompagnato nell’occasione dalla modella Ludmilla Voronkina Bozzetti, madrina dell’evento.

L’olimpiade dei “Tabui” ha attirato la curiosità di molti spettatori. Sono esibizioni diffuse in Spagna, in cui l’abilità di questi cani stupisce il pubblico, e sicuramente verrà ripetuta nel 2025.

In mattinata, nella sala consiliare del municipio di Monteu Roero, si è svolto un incontro che ha visto la presenza di ben 18 sindaci del territorio, dell’assessore regionale all’Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca Paolo Bongioanni, dell’onorevole astigiano Marcello Coppo, del presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Mariano Rabino, del direttore artistico della kermesse Luciano Bertello, dei rappresentanti dell’Ente Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, della Fondazione Crc e di altri enti e amministrazioni del territorio.

Sono intervenuti anche Tiziano Fratus, esperto di alberi monumentali, e Olga Scarsi, per l’Ecomuseo delle Rocche di Montà, che ha omaggiato e premiato i borghigiani di San Rocco di Montaldo e San Giuseppe di Sommariva Perno per gli eventi di grande richiamo popolare “Piantè Magg”.

Il sindaco di Monteu Roero Paolo Rosso ha ribadito: “È necessaria una ricaduta di questi eventi organizzati con tanto impegno dalle amministrazioni roerine, affinché i cittadini diventino consapevoli di vivere in un luogo straordinario, che va valorizzato sempre di più, con l’aiuto di tutti”.

Nella piazza centrale di Monteu Roero è stato allestito per tutta la giornata un mercatino, con espositori del territorio, distribuzione di vin brulè e cioccolata calda, e la presenza di stand delle associazioni Bel Monteu, AMAR, FIDAS e Gruppo Alpini.

Non resta che aspettare “A Sant’Andrèja r’invern… e ra trìfura muntu ‘n carèja” edizione 2025.