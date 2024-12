Per i vigili del fuoco della Granda oltre 3mila interventi per salvare persone e più di mille incidenti stradali

Mercoledì 4 dicembre 2024 ricorre la festività di S. Barbara, Patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Come anticipato stamattina su targatocn, quest’anno la ricorrenza acquisisce un significato particolare poiché coincide con l’inaugurazione della nuova sede realizzata nell’ex caserma Mario Fiore di Borgo San Dalmazzo.

Al termine dei lavori di ristrutturazione, che sono durati circa sei mesi, parte delle strutture e delle aree, che un tempo ospitavano la Bgt Saluzzo delle truppe Alpine, è stata trasformata in “distaccamento rurale” a servizio del Comando dei Vigili del Fuoco, con la realizzazione di un polo per la formazione del personale (anche a servizio di altri Comandi), di alcuni dormitori, di una riserva d’acqua antincendio da circa 3000 mc (alla quale potranno attingere gli elicotteri impiegati per gli incendi boschivi), di due hangar per il rimessaggio degli automezzi e di una cappella per le celebrazioni religiose. È inoltre in corso l’allestimento di un museo che raccoglierà mezzi, attrezzature e cimeli di vario genere inerenti l’attività dei Vigili del Fuoco. I

Con l'occasione, sono stati resi noti anche i dati dell'attività degli ultimi 12 mesi: sono stati 9359 Interventi (erano stati 8.400 l'anno scorso).

Nel dettaglio, sono stati 3.084 i soccorsi e salvataggi

Interventi di vario genere 2.994

Incendi ed esplosioni 1.276

Incidenti stradali 1.217

Danni dovuti all’acqua 258

Intervento non più necessario 253

Dissesti statici 148

Falso allarme 63

Recuperi 41

Fuoriuscite - dispersioni - emissioni - inquinamenti 20

Aeroporti 3

Emergenze di protezione civile 2

Nella voce “incendi” se ne segnalano circa 190 che hanno impegnato il nostro personale Aib (antincendio boschivo): si tratta di incendi boschivi con un impiego complessivo di 1071 uomini e 379 automezzi.

94 sopralluoghi di verifica a seguito di esposti-denuncia e di intervento di soccorso

32 informative all’Autorità Giudiziaria

120 procedimenti sanzionatori ai sensi del D.Lvo n.758/94  332 istanze evase di accesso agli atti amministrativi Legge 241/90

Per quanto riguarda gli eventi meteorologici avversi, nel solo periodo tra gennaio e settembre 2024, sono stati documentati in Italia 1.899 eventi estremi, tra cui 212 tornado, 1.023 nubifragi e 664 grandinate: alcune di queste situazioni hanno visto il personale del nostro Comando impegnato nelle operazioni di soccorso con l’intervento della Colonna Mobile come nei casi delle recenti alluvioni dell’Emilia e della Liguria. In totale, gli interventi che, ogni anno, i Vigili rendono alla collettività ammontano a circa 800.000, portando sicurezza e professionalità, con il sincero apprezzamento di tutti. Infine, si comunica che in tale occasione, le sedi VV.F. permanenti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo saranno aperte al pubblico e potranno essere visitate, con l’accompagnamento da parte del personale, che provvederà ad informare i visitatori sull’opera che i vigili del Fuoco svolgono durante la propria attività e ad illustrare i mezzi e le attrezzature di soccorso in dotazione.