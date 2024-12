Alba, gli auguri dell'Amministrazione alle coppie che hanno celebrato le Nozze d'Oro

Domenica 1 dicembre, tutte le coppie albesi che quest’anno hanno festeggiato il traguardo dei 50 anni di matrimonio sono state invitate nella chiesa di San Domenico per un augurio da parte dell’Amministrazione comunale.

Durante l’evento, è stata consegnata alle 50 coppie intervenute, una riproduzione del "Matrimonio della Vergine", un’opera cinquecentesca che si può ammirare nella sala consiliare “T. Bubbio” del Palazzo comunale.

Il Sindaco Alberto Gatto e l’Assessora alle Politiche familiari Donatella Croce: “Abbiamo celebrato un traguardo straordinario: i cinquant'anni di matrimonio, simbolo di un percorso condiviso, di amore e comprensione reciproca. Siete un esempio prezioso per tutta la nostra comunità, testimonianza viva di come il legame familiare possa superare il tempo e le sfide della vita. Senza dimenticare il ruolo insostituibile di nonni, supportando i vostri figli nella gestione dei nipoti. Per onorare questa importante ricorrenza, il Comune ha voluto donare alle coppie una riproduzione di un dipinto custodito nella nostra sala consiliare, un piccolo gesto per esprimere il legame indissolubile tra la città di Alba e la sua comunità”.