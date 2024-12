“Diritti Migranti”: al Polo .Meet di Cuneo un progetto per l’inclusione dei cittadini stranieri

Il Comune di Cuneo, insieme alla compagine operativa che gestisce il Polo .Meet, composta dalle cooperative sociali Fiordaliso, Orso, Emmanuele e Momo e dall’Associazione Spazio Mediazione & Intercultura, avvia ufficialmente il progetto “Diritti Migranti”, finanziato dalla Fondazione CRC nell’ambito del bando sperimentale “Impegnati nei diritti 2024”. Il progetto intende promuovere il diritto all’inclusione dei cittadini stranieri, come sancito dalle normative nazionali e internazionali, attraverso azioni concrete e radicate sul territorio della città di Cuneo.

La presentazione e l’avvio concreto del progetto avverranno lunedì 16 dicembre alle 17.30 presso il Polo .Meet, in occasione di un primo incontro a cui sono invitate tutte le associazioni che riuniscono cittadini stranieri che vivono a Cuneo. Sarà occasione di ascolto e reciproca conoscenza, con i vari soggetti che potranno raccontarsi, poi si passerà anche ad una prima definizione di alcune azioni concrete da fare insieme, a partire dalla valorizzazione e dal sostegno delle iniziative già in corso, per promuovere concretamente il diritto all’inclusione, con l’obiettivo di coinvolgere concretamente e operativamente tutti coloro che vorranno partecipare a questo percorso con un ruolo attivo e “da protagonista”.

“In particolare – spiegano i promotori del progetto - vogliamo coinvolgere direttamente le associazioni che riuniscono i cittadini stranieri, costruendo insieme a loro eventi e azioni di sensibilizzazione e occasioni per valorizzare tutte quelle attività che ogni associazione già svolge a Cuneo per favorire l’inclusione sociale, la partecipazione e il protagonismo civico degli stranieri. Invitiamo dunque tutte le associazioni a venirci a trovare lunedì 16 dicembre al .Meet per costruire insieme, con le risorse messe a disposizione dal progetto, un programma sperimentale di azioni all’insegna della concretezza, del coinvolgimento e del protagonismo civico di tutte e di tutti”.

Oltre a questo versante di attività il progetto mette a disposizione risorse per la formazione e la sperimentazione della figura del facilitatore dell’inclusione: i cittadini stranieri potranno candidarsi a un breve percorso formativo teorico e pratico, sperimentando poi le competenze acquisite in attività operative che si svolgeranno presso il Polo .Meet.

I partner di progetto danno dunque appuntamento a tutti quanti siano interessati lunedì 16 dicembre alle ore 17.30 al Polo .Meet, in via Leutrum 7 a Cuneo.