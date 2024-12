Gian Franco Cillario riceve il Premio Imprenditore dell'anno

Gian Franco Cillario, Regional Managing Director Europe di Eurostampa, riceve il Premio Imprenditore dell'anno. L'azienda, fondata nel 1966 dal padre Luciano Cillario, è un punto di riferimento mondiale nel settore della stampa di etichette di alta qualità e del packaging per i settori wine & spirits, champagne, cioccolato, cosmetica.

Sotto la guida di Gian Franco, Eurostampa ha intrapreso un percorso di crescita internazionale, con l'apertura di Eurostampa North America con due sedi: Cincinnati (Ohio) e Napa (California) e l’apertura di Eurostampa Mexico Label a Guadalajara (Messico) per consolidare rispettivamente i mercati delle etichette pregiate dei brand di spirits americani, del vino californiano e della tequila messicana. L'azienda si distingue per la ricerca di soluzioni innovative, l'attenzione al cliente e un forte impegno per la sostenibilità e il benessere dei dipendenti e dei loro familiari e di sostegno ai territori in cui opera per promuovere l'istruzione e lo sport.

Questi valori sono alla base della crescita costante del gruppo, che oggi conta oltre 1.200 persone che collaborano all’interno dei 7 stabilimenti del gruppo. Oggi Eurostampa ha una presenza globale, solida e in crescita grazie alla passione e alla visione di Gian Franco Cillario e dei fratelli Gianmario e Giuseppe, al fianco del padre Luciano.

Il premio Oro della Stampa riconosce le eccellenze italiane nel comparto delle arti grafiche, aziende con una continua spinta all’innovazione e con capacità di visione, leadership imprenditoriale unita all’imprinting tutto italiano della creatività.