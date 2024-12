Pedancola sul Gesso tra Cuneo e Mellana, FI chiede uno sforzo congiunto per trovare una soluzione

Negli anni innumerevoli progetti per la realizzazione di una pedancola funzionante tra Cuneo e Mellana sono stati presentati e scartati per i costi troppo elevati, ma sono stati l’occasione di passerella per il politico di turno. Non si è mai pensato, però, di utilizzare altri siti e infrastrutture che permettano un comodo accesso per proseguire da Cuneo verso Mellana.

“Il guado esistente - interviene Franco Civallero, capogruppo di Forza Italia – fin d’ora provvisorio, con una durata di massimo due settimane, ricorda la tela di Penelope, ci chiediamo a chi giova tale situazione?”

“Numerosi accordi – precisa Civallero – sono stati stipulati tra i Comuni di Cuneo e Boves, parole spese da politici con bisogno di ribalta anche per magre figure, ma si continua a non raggiungere una soluzione duratura e decorosa per la Città”.

“Ci chiediamo – conclude Civallero – se non sia possibile promuovere e realizzare un guado definitivo, che garantisca il deflusso anche dei detriti legnosi, magari con parti 'fusibili' con danneggiamento programmato e di semplice ripristino, per la creazione di un flusso preferenziale della corrente”.