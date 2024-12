Un successo la terza edizione delle “Notti dei pupazzi in Biblioteca” a Mondovì

Sabato 30 novembre si è vissuta, nei locali della Biblioteca civica di Mondovì, una bella giornata dedicata alle famiglie con bambini in tenera fascia d'età. Al termine della terza edizione dell’iniziativa “Le notti dei pupazzi in Biblioteca", infatti, i bambini sono tornati a prelevare i loro amici di stoffa da cui si erano separati sette giorni prima, vincendo così l'egoismo e il desiderio di possesso che spesso caratterizza le persone di tutte le età. Sono stati più di quaranta i giovanissimi che hanno deciso di aderire all’iniziativa, nella quale Rebecca, il pelouche-delfino simbolo della rassegna, ha accompagnato i suoi compagni-pupazzi alla scoperta degli ambienti e degli spazi della Biblioteca. Non sono poi mancati momenti di gioco e di letture collettive dei libri fra i pelouche, immortalati dalle foto consegnate a ciascun bambino.

Nel pomeriggio di sabato 30 novembre, allora, come degna conclusione dell’intera manifestazione, Tricotilla De Strozzibus e Orso Bruno Maria Della Foresta Vergine, ovvero i due fratelli che costituiscono la Compagnia dei GhissBross, hanno presentato "alla loro maniera" l'Odissea di Omero, suscitando grande attenzione in tutti i presenti, pima di una piccola merenda offerta ai partecipanti. L'evento, organizzato nell'ambito delle iniziative condotte dal Sistema bibliotecario monregalese, ha costituito altresì uno degli appuntamenti realizzati dal Comune di Mondovì all'interno del progetto "Comune Amico della famiglia".