Festival del Gin e del Ginepro, l'evento svelato nel Grattacielo della Regione Piemonte a Torino

Dopo la presentazione del 4 novembre a Mondovì, il Festival del Gin e del Ginepro è stato svelato nel Grattacielo della Regione Piemonte a Torino giovedì 21 novembre.

La città di Mondovì apre il sipario sul festival nazionale del Gin e del Ginepro che vivrà una straordinaria anteprima sabato 7 e domenica 8 dicembre a Mondovì, nel magico scenario di Piazza Maggiore e dei palazzi storici che le fanno da cornice.

La manifestazione, inserita nel contesto del ricco calendario natalizio, inizierá con un opening party la notte di venerdì 6 dicembre nel bellissimo Museo della Stampa cittadino che si vestirà a lounge set.

GINITALY è il Festival Italiano dedicato al GIN e all’eclettico mondo che lo circonda, una grande esposizione immersiva e diffusa e rappresenterà un’occasione imperdibile di incontro tra i produttori e gli amanti del distillato, che non solo potranno gustarlo e acquistarlo, ma anche scoprirne storia, tendenze e curiosità nel centro storico della bellissima città piemontese di Mondovì, polis italiana delle mongolfiere.

La scelta di ospitare questo evento proprio a Mondovì è dovuta al suo fondamentale legame con la montagna: i monti abbracciano la città in un ecosistema unico, caratterizzato da una biodiversità elevatissima, dove le piante di ginepro crescono spontanee e abbondanti e sviluppano caratteristiche speciali di profumi, colore e un concentrato di oli essenziali straordinari, grazie all’influenza del vicino Mar Mediterraneo.

Main partner del Festival Italiano del Gin e del Ginepro è BORDIGA, azienda storica piemontese attenta a portare avanti una produzione nel pieno rispetto della stagionalità, della natura e dei suoi ritmi, raccogliendo a mano le botaniche spontanee e salvaguardando l’ambiente. Un’azienda che dal 1888 ha fatto della promozione delle botaniche delle proprie valli una vera e propria missione producendo il gin Occitan, con una storia radicata che spinge a credere fortemente in un festival come Ginitaly, come ha sottolineato Manuela Mattalia, General Manager and shareholder di Bordiga, intervenuta durante la conferenza stampa.

IL RICCO PROGRAMMA DELLA PREVIEW DEL 6-7 e 8 DICEMBRE

In occasione della Conferenza Stampa, alla presenza dell’assessore regionale Marco Gallo, del sindaco di Mondovì Luca Robaldo, dell’assessore monregalese Alessandro Terreno e degli organizzatori, la direttrice creativa Valentina Moretto per l’Associazione Culturale On Stage e Wand EVENTS e Graziano Gabbio, presidente di WakeUp, che si occuperà dell’animazione musicale, presentati dal giornalista Marcello Pasquero, è stato svelato il programma dell’anteprima del Festival del Gin e del Ginepro.

Il ricco programma dell’anteprima di GINITALY prenderà il via venerdì 6 dicembre alle ore 22 con un Opening Party nel suggestivo Museo della Stampa che porta la firma di Wake Up, prestigiosa associazione ricreativa e culturale monregalese che ha fatto cantare e ballare oltre 20 mila persone nell’estate cittadina, culminata con il dj set di Bob Sinclair sotto la torre del Belvedere.

L’ospite d’eccezione che saprà far divertire il pubblico è Boosta, al secolo Davide Dileo, fondatore e membro storico dei Subsonica, accompagnato dagli esperti e amati Dj del Movì, il Mondovì Music Festival.

Le degustazioni cominciano nel weekend, i biglietti, chiamati GIN PASS, sono già acquistabili sul sito ciaotickets.com, oppure saranno disponibili nelle biglietterie di Breo e Piazza Maggiore.

Il Gin Pass, del valore di 12 €, scontato on-line a 10 €, è il lasciapassare che comprende:

Il Biglietto a/r per la Funicolare (salita da Mondovì Breo a Piazza)

Il Gin Thimble, il ditale realizzato in ceramica dalla storica fabbrica artigiana di Mondovì, Ceramiche Besio 1842, in collaborazione con il Museo dedicato, necessario per poter richiedere gratuitamente a tutti i produttori l’assaggio di un dito di gin.

Il Gin Thimble sarà personale e dovrà essere mostrato come lasciapassare.

L’ingresso al Gin Market , il Mercato dei Produttori nell'Antico Palazzo di Città, ex palazzo comunale in piazza Maggiore, con inclusa la possibilità di 89visita alla permanente collezione di Bastoni da Passeggio.

, il Mercato dei Produttori nell'Antico Palazzo di Città, ex palazzo comunale in piazza Maggiore, con inclusa la possibilità di 89visita alla permanente collezione di Bastoni da Passeggio. Il biglietto di accesso al Museo della Ceramica, anch’esso in piazza Maggiore, che si potrà visitare e dove sarà allestita la Bordiga Suite con tutti i prodotti e i cocktail a cura della barlady ufficiale del GINITALY, la fuoriclasse Margherita Bonino, con i distillati dell’official Gin Partner Bordiga 1888.

Lo sconto di 2€ sul biglietto di ingresso alla mostra Andy Warhol-Influencer nell'ex chiesa di Santo Stefano a Mondovì Breo, curata da Belocal Piemonte.

Il fulcro dell’anteprima del GINITALY sarà quindi nel weekend nel quartiere Piazza, la parte alta e più antica della città.

L'Antico Palazzo di Città sarà allestito come un elegante spazio mercato eco-friendly con stand realizzati in materiali riciclabili e 100% made in Italy per raccogliere e raccontare i prestigiosi e selezionati produttori locali e nazionali del GIN MARKET.

A supervisionare la preparazione dei cocktail sarà presente la preziosa partnership dell’Associazione Barman Italiani, guidata dal presidente Bernardo Ferro, con le dimostrazioni della pluricampionessa Marina Milan, barlady di fama internazionale.

Qui sarà possibile inoltre visitare l’affascinante collezione permanente di Bastoni da passeggio.

Sulla stessa piazza si affaccia anche il Museo della Ceramica, Museo della Ceramica che ospita la BORDIGA SUITE dove degustare i cocktail unici realizzati dalla barlady ufficiale Margherita Bonino, e scoprire con una visita guidata, e sarà aperto sabato 7/12 in orario 16-23 e domenica 8/12 in orario 11-20.

Il Gin Market nel Palazzo di Città e la Bordiga Suite nel Museo della Ceramica, saranno aperti sabato 7/12 in orario 16-23 e domenica 8/12 in orario 11-20.

L’accesso alla piazza e ai palazzi sarà libero e gratuito.

Si potrà parcheggiare a Mondovì Piazza, ma è consigliato lasciare l’auto a Breo e godersi un suggestivo viaggio, incluso nel Gin Pass, nella funicolare storica le cui cabine per l’occasione saranno avvolte di luce blu ginepro.

Saranno disponibili per l’acquisto anche i Gin Token del valore singolo e uniformato di 10€ per ritirare un cocktail a scelta tra le proposte creative dei produttori.

I Gin Token sono già pre-acquistabili on-line su ciaoticket.it in diversi carnet a prezzi scontati.

Saranno presenti due biglietterie che avranno anche la funzione di info-point e di punto di ritiro per chi ha acquistato i biglietti on-Line, una a Breo (apertura cassa sabato h 10-22 e domenica h 10-19) di fronte all’ ex Chiesa di Santo Stefano, che ospita fino al 6 gennaio la bellissima mostra monografica ANDY WARHOL INFLUENCER, dedicata al maestro della pop art internazionale, a cura dell’associazione BeLocal Piemonte, l’altra in piazza Maggiore (apertura cassa sabato h 15-22,30 e domenica h 10-19,30).

Nell’area GIN & FOOD in piazza Maggiore sarà possibile degustare prodotti tipici da abbinare ai cocktail e scoprire piatti innovativi che vedranno il gin protagonista anche in cucina, presentati da grandi chef del territorio.

In esclusiva per l’evento, il due volte Michelin Star Fulvio Siccardi, noto mastro pastaio, preparerà uno straordinario raviolo ripieno di brasato al gin mantecato al burro d'alpeggio e alle bacche di ginepro.

Non mancherà il migliore Hamburger Gourmet d’Italia dell’Excalibur Burger Pub di Revello, con lo chef campione italiano Daniele Barra, che proporrà specialità di carne marinata e aromatizzata con i gin di Bordiga.

Galup, il marchio simbolo dei panettoni piemontesi, sarà presente con uno stand in cui servirà i panettoni da abbinare allo zabaione al gin preparato dal maestro di pasticceria Fabio Gerlotto che, nell’area dedicata ai dolci proporrà anche altre prelibatezze come i babà al gin con la panna montata e le gelatine frizzanti al gin tonic.

L’area GIN & FOOD in Piazza Maggiore sarà aperta già da sabato a pranzo.

Qui, per l’inaugurazione, grazie all’Aereoclub cittadino, svetterà una meravigliosa mongolfiera dal pallone blu, vero e proprio simbolo della città di Mondovì e, durante le festività natalizie, farà bella mostra un sontuoso albero di Natale addobbato e illuminato in blu dedicato al GINITALY, che verrà acceso sabato 7 alle 17 durante l’inaugurazione ufficiale dell’evento.

La scelta del weekend dell’Immacolata non è casuale, in quanto il ginepro è uno dei più antichi e sentiti simboli del Natale, presente in molti popoli come pianta benaugurante e protetttice fin da tempi remoti.

Mondovì sarà quindi anche la città del Natale con il “Natale da Fiaba”, incentrato sull’amata fiaba lo Schiaccianoci, con un percorso ricco di installazioni, personaggi in costume, animazioni, casette in legno a tema, e il Meraviglioso Mondo di Natale del centro commerciale di Mondovicino, che ha in programma numerose attrazioni e spettacoli dal 22 novembre al 6 gennaio.

Nella piazza sarà presente anche il pullman dell’Arma dei Carabinieri per promuovere un consumo consapevole dell’alcol, con la possibilità di effettuare l’alcol-test. Un’iniziativa realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale e fortemente voluta dal sindaco Luca Robaldo.

I momenti di confronto e dibattito tra produttori, ospiti, giornalisti e influencer in cui assaporare cultura e storia intorno a un prodotto unico saranno un ulteriore momento imperdibile.

La città di Mondovì è pronta per diventare la capitale del Gin e del Ginepro.