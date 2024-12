Cuneo: ripartono gli incontri dedicati agli over 65 al Centro Incontri di San Rocco Castagnaretta

Nel mese di dicembre ripartono gli incontri dedicati agli over 65 nella sede del Centro Incontri di San Rocco Castagnaretta, in via Demonte 12. Il primo appuntamento è fissato per lunedì 9 dicembre alle ore 16, il secondo si terrà giovedì 19 dicembre alle 16.15.

Queste occasioni di incontro hanno come obiettivo principale quello di avvicinare la comunità a tematiche fondamentali per la promozione di un invecchiamento sano e attivo e di condividere strategie e informazioni utili da poter applicare nella quotidianità. In particolare, il primo intervento riguarda la presentazione del libro “Passaggi” di Barbara Giroldo, fisioterapista di Cuneo che esplora il tema della morte (e della vita) in termini di mani e di spirito, il secondo è la narrazione di un diario di viaggio in Africa, raccontato dai protagonisti, Franca Formento e Piero Giroldo, insegnante e educatore in pensione, che dedicano la loro vita a portare un messaggio di pace ovunque si trovino.

Per informazioni rivolgersi a Cristina Abello 388/8590367.