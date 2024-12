Oltre 60 partecipanti domenica scorsa per "Un Borgo da scoprire"

Il 1° dicembre si è svolta l’iniziativa “Un Borgo da scoprire”, un tour che ha permesso ai partecipanti di esplorare arte, storia e cultura, scoprendo gli angoli più affascinanti della città e la sua vivace tradizione artigianale. L'iniziativa, organizzata dall’associazione Santuario di Monserrato odv in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Borgo, ha riscosso un enorme successo, con 60 persone presenti e tutte le prenotazioni andate sold out in poche ore.

All’inizio dell’evento tutti i partecipanti hanno ricevuto un omaggio composto da cioccolatini di produzione Viale e Oliva oltre a un coupon per accedere gratuitamente a Memo4345 e, dopo i saluti dell’Assessore alla cultura Michela Galvagno, sono stati accolti dalla guida turistica Ilaria Peano, che li ha accompagnati in un affascinante percorso alla scoperta della storia e delle tradizioni locali.

Dopo una visita alla cripta medievale e alla ex tipografia Bertello, il percorso ha incluso una sosta al laboratorio tipografico dell’associazione Typtopapé, per proseguire con la visita alla Torrefazione Caffè Viale e alla Pasticceria Oliva. Il tour si è concluso all’ex Molino Gione, ora sede di alcune associazioni, tra le quali la Cunifer - Circolo Cuneese Fermodellisti e Feramatori - che hanno presentato il loro museo e il plastico ferroviario che stanno ricostruendo dopo lo spostamento dai locali della Stazione ferroviaria.

Il gruppo in visita è stato intrattenuto con momenti musicali a cura dei maestri e degli allievi dell’Istituto Musicale “Dalmazzo Rosso” ai quali va il nostro ringraziamento. Questa iniziativa, ormai collaudata e proposta come anticipazione dei festeggiamenti patronali, ha l’obiettivo di valorizzare i beni culturali della città, permettendo ai partecipanti di apprezzare le testimonianze storiche, artistiche e produttive di Borgo.

Un sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti ma soprattutto a Torrefazione Caffè Viale e alla Pasticceria Oliva per la loro disponibilità nell’accogliere il gruppo, offrendo un'interessante panoramica sulle loro attività e sullo sviluppo delle loro aziende nel corso degli anni, oltre che all’Associazione Typtopapé che ha consegnato ad ognuno un bigliettino di auguri stampato da loro e a Cunifer per aver accolto l’invito a lavorare in rete per un’iniziativa di valorizzazione del loro lavoro e della città.