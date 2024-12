Biraghi continua a promuovere la cultura e avvia una collaborazione con Fondazione Torino Musei

Biraghi, azienda leader del mercato lattiero-caseario italiano con un negozio di eccellenze enogastronomiche piemontesi in Piazza San Carlo a Torino, continua a stringere importanti sodalizi.

Dopo la collaborazione con il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano - avviata in occasione dell’iniziativa “Sotto i portici del Risorgimento” nel mese di luglio 2024 - annuncia l’inizio di una nuova attività, questa volta in cooperazione con Fondazione Torino Musei.

L’accordo, che prevede una serie di attività di co-marketing tra Biraghi e la GAM - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino, dimostra come realtà del territorio, unite dai medesimi valori, possano collaborare per promuovere la cultura – sia enogastronomica sia artistica.

La partnership durerà fino al 31 dicembre 2025 e comprenderà uno scambio di visibilità tramite distribuzione di materiale promozionale e di comunicazione: nel Negozio Biraghi di Piazza San Carlo saranno presenti brochure e programmi della Fondazione Torino Musei e nell’Educational Area della GAM, durante le attività educative, saranno distribuiti i Biraghini Snack come merenda per tutti i partecipanti dei laboratori per le famiglie organizzati dal Dipartimento Educazione.

“Con l’iniziativa realizzata pochi mesi fa con il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano prima e con questa nuova collaborazione adesso, vogliamo dare il nostro sostegno a quelle che sono - a tutti gli effetti - le eccellenze culturali del territorio piemontese” – commenta Daniele Di Palma, Direttore Marketing Biraghi – “La Fondazione Torino Musei rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti dell’arte, e non solo. Lavorare con la Fondazione Torino Musei è, e continuerà a essere, per noi motivo di grande soddisfazione, oltre che un valido esempio di come sinergie locali possano creare valore per tutta quanta la città”.