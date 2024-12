L’ad di Borsa Italiana Fabrizio Testa ospite a Villa Tornaforte Aragno per "Grandi della Granda

Dopo Giorgetto Giugiaro, Paolo Pejrone, Angelo Gaja, Tiziana Fresia, Silvia Maria Rovere e Chiara Bertola toccherà a Fabrizio Testa animare la rassegna "Grandi della Granda - Autobiografia di Sé", ciclo di incontri in programma a Villa Tornaforte Aragno a Cuneo.

Cuneese di 56 anni, Testa è l’amministratore delegato di Borsa Italiana, Gruppo Euronext, carica assunta nel novembre 2021.

Nel maggio successivo è entrato a far parte del managing board di Euronext NV. La nomina ad amministratore delegato di Borsa Italiana è coincisa col suo rientro in Italia, dopo aver passato più di vent’anni nella City a Londra.

Lì, dal 2014 al 2021, ha ricoperto la carica di amministratore delegato di MTS, il principale mercato elettronico in Europa per la negoziazione di titoli a reddito fisso. Ha iniziato la sua carriera nella filiale di Bank of America prima a Milano e poi a Londra, dove faceva parte del team della Tesoreria responsabile della negoziazione dei Titoli di Stato. Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi, è stato anche sottotenente dei Carabinieri.

L’appuntamento è per questo sabato, 7 dicembre, alle ore 11.