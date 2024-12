Sommariva del Bosco, all'Associazione Comune Roero non piace il piano del verde comunale

All'Associazione Comune Roero non piace il piano sul verde pubblico comunale

Dall'Associazione Comune Roero odv riceviamo e pubblichiamo:

La nostra associazione, attraverso il nostro gruppo di Sommariva del Bosco, ha offerto all’amministrazione comunale la propria collaborazione per la preparazione del “Piano del Verde Comunale”.

In questi anni abbiamo dovuto constatare che il tema del verde pubblico è stato gestito in modo approssimativo, che vengono continuamente abbattute piante che potrebbero essere curate e meglio analizzate prima di intervenire, abbiamo avviato una raccolta firme a dimostrazione dell’interesse e sensibilità della cittadinanza al problema della tutela del verde pubblico e sulle decisioni dell’amministrazione.

Ma nel bel mezzo delle nostre iniziative, l’amministrazione in data 14 Novembre organizza con una sola (e poco rappresentativa) associazione, un incontro per DECIDERE la strategia e le azioni da intraprendere. Abbiamo quindi deciso di inviare una “lettera di richieste al Sindaco” , che rendiamo pubblica , nella quale chiediamo di:

1. sospendere immediatamente il programma di interventi definito nell’incontro del 14/11/2024;

2. convocare un nuovo incontro che includa oltre ai partecipanti dell’incontro del 14/11/2014, anche rappresentanti della nostra associazione e dei nostri esperti e di eventuali altre associazioni ambientaliste del territorio;

3. organizzare come Comune, assieme alle associazioni, un incontro pubblico in cui venga presentato il “Piano del Verde Comunale”, le iniziative di tutela, di cura e, solo se necessario, di abbattimento delle alberate del paese per la condivisione e compartecipazione della cittadinanza, al fine di rispettare le richieste dei circa 400 firmatari della nostra petizione.