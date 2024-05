Da Cherasco ad Arguello, quante sfide per diventare sindaco in Langa

Abbiamo parlato di una Langa che aspetta le elezioni amministrative in maniera serena, con candidati unici e liste singole, ma ne esiste un'altra che scalpita tra diversi sfidanti, programmi, proclami, incontri con la cittadinanza in un crescendo adrenalinico ed energetico.

Tre è il numero massimo di candidati che si fronteggerano: a Cherasco sono in lizza il sindaco uscente Carlo Davico, Claudio Bogetti, suo ex vicesindaco e primo cittadino dal 2009 al 2019 e Roberto Germano. A Neive, oltre alla sindaca uscente Annalisa Ghella ci sono il suo vice Francesco Bordino e Paolo Piccinelli. A Dogliani Ugo Arnulfo avrà come avversari Claudio Raviola e Aldo Botto.

Tre è il numero massimo di candidati che si fronteggeranno: a Cherasco sono in lizza il sindaco uscente Carlo Davico, Claudio Bogetti, suo ex vicesindaco e primo cittadino dal 2009 al 2019 e Roberto Germano. A Neive, oltre alla sindaca uscente Annalisa Ghella ci sono il suo vice Francesco Bordino e Paolo Piccinelli. A Dogliani il primo cittadino Ugo Arnulfo avrà come avversari Claudio Raviola e Aldo Botto. Stesso scenario ad Arguello con una poltrona per tre: Alessandro Fenocchio, Renato Drago e Luigi Rauseo.

A Serralunga la sfida è tra Sergio Moscone e Gianfranco Capoccia, a Roddino fra Marco Andriano ed Edoardo Ravina. Due candidati anche a Cissone: Eugenio Baudana e Gianpaolo Custodero così come a Verduno (Marta Giovannini e Andrea Demagistris) e La Morra (Marialuisa Ascheri e Germano Giachino). A San Benedetto Belbo si presenteranno Daniele Cerrato e Romano Fresia Dotta, a Igliano Flavio Gonella e Giovanni Luigi Bado, a Murazzano Luca Viglierchio e Alberto Troia.

Simone Gallo e Piercarlo Biestro saranno i due candidati a Feisoglio, Piergiuseppe Tealdo e Daniele Carbone a Perletto. Sfida doppia anche a Bonvicino fra Giuseppe Mondone e Diego Montiglio. Stesso copione a Somano (Elena Clerico e Alessandro Drocco), Serravalle Langhe (Davide Falletto e Diego Brusco), Albaretto della Torre (Luca Borgna e Mattia Taricco). Chiudono questa carrellata i candidati sindaco Franco Grosso e Danilo Allochis a Bossolasco. Silvano Rabino e Davide Adriano a Lequio Berria.