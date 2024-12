BTC raggiunge 100.000 dollari, mentre PEPU è la miglior presale crypto di sempre con 72 milioni di dollari

E alla fine è davvero avvenuto, l’evento tanto atteso dai trader di tutto il mondo. Bitcoin ha superato i 100.000 dollari, chiudendo un anno in cui Wall Street ha abbracciato la criptovaluta come una vera e propria nuova classe di asset, mentre gli investitori, incoraggiati dall'elezione del nuovo presidente USA favorevole alle criptovalute, Donald Trump, hanno incrementato i loro acquisti.

Il momento è topico per le criptovalute e sempre più investitori sono alla ricerca di guadagni incredibili, potenzialmente realizzabili anche con progetti nuovi come Pepe Unchained. Lo dimostrano gli oltre 72 milioni di dollari raccolti in presale, un altro notevole traguardo oltre quello raggiunto da BTC.

Vai alla presale di Pepe Unchained

La corsa costante di BTC

Gli investitori hanno seguito con attenzione il tentativo del Bitcoin di raggiungere la soglia simbolica delle sei cifre, oscillando tra alti e bassi globali per diverse settimane. Dopo essersi fermato a 99.600 dollari, il prezzo di Bitcoin ha finalmente superato i 100.000 dollari. La crescita è stata esponenziale fino ad arrivare a 103.587$, nuovo massimo storico. Dopodiché è arrivata la correzione ma allo stato attuale BTC oscilla ancora intorno ai 102.000 dollari. Questa soglia permette di identificare la crescita annuale di BTC, con un aumennto del 144%.

Bitcoin ha dimostrato che l'angoscia esistenziale seguita al crollo di FTX nel novembre 2022 e alla successiva condanna del suo fondatore, Sam Bankman-Fried, non era altro che un ostacolo temporaneo sulla strada verso un maggiore consolidamento. Anche il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, sembra avere cambiato atteggiamento. "È proprio come l'oro, ma virtuale," ha dichiarato mercoledì.

Sui social media, gli investitori in Bitcoin stanno celebrando il nuovo traguardo e promettono di mantenere il focus sugli obiettivi futuri. Gli analisti di Standard Chartered prevedono che Bitcoin raggiungerà i 125.000 dollari entro la fine dell’anno. Gli esperti della società di ricerca Bernstein stimano invece che toccherà i 200.000 dollari entro il 31 dicembre 2025.

Non mancano previsioni ancora più audaci. Arthur Hayes, co-fondatore di BitMEX e influente figura del mercato, ha affermato che Bitcoin raggiungerà 1 milione di dollari grazie alla spesa in deficit degli Stati Uniti.

Alcuni analisti, tuttavia, avvertono che il superamento del traguardo di 100.000 dollari potrebbe provocare un calo fino a 74.000 dollari, il precedente record massimo della criptovaluta raggiunto a marzo. La probabilità di correzione non è assolutamente da escludere e sono in molti a ritenere che questa eventualità si concretizzerà, potenzialmente rpima della fine dell’anno.

Tuttavia, qualsiasi correzione potrebbe essere seguita da un balzo ancora più grande, affermano gli osservatori di mercato. In un momento così florido per il mercato, gli investitori quindi si guardano attorno e iniziano a investire anche in altri progetti, come Pepe Unchained, la meme coin dei record che ha superato i 72 milioni di dollari in finanziamenti.

Pepe Unchained e la Layer-2 del futuro

Ormai ci siamo, la presale di Pepe Unchained sta per terminare e mancano pochi giorni, o forse poche ore (dipende dal raggiungimento dell’hard cap) alla sua conclusione. Il progetto continua a macinare numeri da capogiro, superando ogni previsione. Da un lato c’è sicuramente lo zampino del meme Pepe, che attrae tantissimi investitori perché mascotte ormai consolidata. Dall’altro, però, c’è anche la visione del team di sviluppo che ha saputo capitalizzare sulla costruzione di una Layer-2 che possa offrire vantaggi a tutti coloro che entrano nell’ecosistema.

La Pepe chain ha tanti vantaggi, dalla velocità transazionale ai costi di commissione inferiori, passando per un bridge, per un DEX e anche sovvenzioni per gli sviluppatori che decidono di adottare la chain per le proprie applicazioni. La gestione del progetto è stata finora esemplare, motivo per cui è riuscito a guadagnarsi la fiducia della community.

Sebbene il tempo stringa, c’è ancora una finestra di tempo per investire in PEPU, a un costo decisamente basso pari a 0,01295$ per token. Prezzo che resterà invariato fino alla fine della presale, permettendo anche ai ritardatari di ottenere token a costi contenuti e potenzialmente generare profitti al lancio sugli exchange. Sarà quello il momento cruciale che, secondo gli analisti, potrebbe far assistere a un balzo pari a 100 volte il costo iniziale del token. Un’occasione che molti non si stanno lasciando sfuggire e che potrebbe cambiare completamente il mondo delle meme coin. La sfida a PEPE è stata lanciata e PEPU potrebbe diventare il nuovo simbolo della community grazie alle sue soluzioni di utilità e scalabilità.

Vai alla presale di Pepe Unchained