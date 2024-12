Vaccinazione Covid: sabato 14 dicembre l'open day a Cuneo e Saluzzo

L'ASL CN1 organizza due giornate dedicate alle vaccinazione anti Covid 19 nelle seguenti sedi aziendali.

A Saluzzo sabato 14 dicembre dalle 8,30 alle 12,30 presso la sede Sisp in via del Follone 4 (ex Mulino Feyles)

A Cuneo sabato 14 dicembre dalle 10 alle 12,30 presso il Sisp in Corso Francia 10 secondo piano.

Per accedere alla vaccinazione non è necessaria alcuna prenotazione ma è possibile effettuare una preadesione sul portale della Regione Piemonte.

Si rammenta che per poter accedere è necessario non aver ricevuto vaccini anticovid nei tre mesi precedenti. Questa iniziativa non è rivolta a soggetti di età inferiore ai 12 anni.