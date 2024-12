Ad Alba si sono chiuse con successo le "Giornate viola": rassegna contro la violenza

Si è chiuso ieri sera, giovedì 5 dicembre 2024, con lo spettacolo “Go Go Girls” al cinema teatro Moretta di Alba, il ciclo di eventi delle “Giornate Viola”, la rassegna dedicata alla sensibilizzazione sui temi del rispetto e dell'antiviolenza “Viola, alza lo sguardo”, sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Piemonte.

Anna Rovera, presidente di Associ&rete: “Celebriamo la chiusura delle giornate viola, una rassegna straordinaria che dal 21 novembre ci ha accompagnati in un viaggio di riflessione e sensibilizzazione sul tema dell’antiviolenza ad Alba, Diano d’Alba, Camagna Monferrato, Grinzane Cavour, Montelupo albese, Monteu Roero, Novello, Priocca, Santo Stefano Belbo e Treiso. Quest’anno abbiamo ascoltato tanti giovani attraverso questionari e percorsi nelle scuole, condotti da una avvocata e una psicologa, da questi è nato “Viola alza lo sguardo”, silent book che racconta storie di violenza quotidiana, che faremo circolare nelle scuole, nelle parrocchie, nelle biblioteche, perché il fumetto non è solo una forma d’arte, ma uno strumento laboratoriale per accendere riflessioni profonde e creare dialoghi. Un ringraziamento speciale va al Comune di Alba e all’assessore Donatella Croce, che hanno sostenuto con entusiasmo tutto questo progetto, nonché a tutte le associazioni che hanno aderito con entusiasmo al progetto”.