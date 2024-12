Le Luci di Natale a Dogliani: un omaggio al tradizionale “Presepe Vivente”

Dogliani si accende di magia per le festività natalizie con un’installazione luminosa singolare e significativa, pensata per celebrare la 50^ edizione del “Presepe Vivente”.

Le strade e le piazze del borgo si trasformano in un suggestivo percorso scintillante, omaggio alla tradizione e alla spiritualità che da mezzo secolo arricchiscono il cuore della comunità nelle sere del 23 e 24 dicembre, nel Borgo Antico di Dogliani Castello, con la rappresentazione della Natività.

Le luminarie scelte provengono dal prestigioso percorso di "Luci d’Artista", che incanta ogni anno milioni di visitatori a Torino, Napoli e Salerno con installazioni realizzate da artisti di fama internazionale che combinano creatività, innovazione e tradizione.

Le luci di Dogliani hanno illuminato, negli scorsi anni, Salerno e poi Napoli, in San Gregorio Armeno, conosciuta in tutto il mondo come ''La Via dei Presepi’’, costellata di antiche botteghe che confezionano a mano, appunto, i personaggi del Presepe napoletano.

Queste decorazioni sfavillanti, con le loro forme e i colori evocativi, scaldano la nostra cittadina con l’atmosfera gioiosa e il fascino della tradizione partenopea.

Il percorso luminoso guida i visitatori attraverso le vie del paese, tra le decorazioni che richiamano la sacralità del presepe e le figure tipiche che lo popolano, in un’esperienza emozionante che merita di essere definita come “unica”, nella sua doppia accezione: “unica” perché “singolare”, e “unica” perché “unisce”. Fede, storia, comunità. Sono proprio questi i valori che ci auguriamo ci accompagnino nel prossimo periodo di festa, con il desiderio di poterli osservare sotto una nuova luce - quella, sgargiante e colorata delle luminarie, che le rendono allo stesso tempo tradizionali e moderne - e trarne spunto per promuovere anche la cura del nostro territorio, l’integrazione e la necessità di creare valore per tutta la comunità.

Grandi e piccini potranno percorrere le le vie e farsi guidare dall’opera d'arte che illumina il centro storico: un’occasione perfetta per immergersi nell'atmosfera natalizia e godersi una piacevole passeggiata tra i negozi alla ricerca di qualche regalo e perché no, della propria “statuina” preferita.

Anche per il 2024, l’Amministrazione ha trovato un ottimo interlocutore in Dogliani Energia e Iren, che hanno sostenuto e contribuito ad installare le luminarie natalizie donando un’immagine curata e piacevole alla nostra cittadina,

Il sostegno di Iren si colloca all’interno di un ricco cartellone di iniziative a cui il Gruppo garantisce sostegno: una strategia che intende promuovere la volontà dell’azienda di realizzare un futuro sostenibile nei propri territori. Questo si traduce non solo in un impegno quotidiano per la transizione ecologica, ma anche nel creare valore per le comunità attraverso le passioni che le animano. Una concezione più ampia della sostenibilità, che passa quindi dalle iniziative capaci di mettere in moto le persone e le città.