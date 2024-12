Ufficio postale di Dogliani chiuso per lavori: disagi per i cittadini, il sindaco Raviola propone soluzioni

L’Ufficio Postale di Dogliani, situato in Largo Delfino Orsi, resterà chiuso dal 5 dicembre 2024 al 14 gennaio 2025 per consentire lavori tecnici legati al Progetto Polis – Casa dei Servizi di cittadinanza digitale. Durante questo periodo, i cittadini potranno rivolgersi agli uffici postali di Somano o Monchiero per i servizi essenziali. Dal 5 al 13 dicembre 2024, i servizi saranno disponibili presso l’ufficio postale di Somano, in via Roma 1/E, con apertura il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45. Dal 14 dicembre 2024 al 14 gennaio 2025, sarà operativo l’ufficio postale di Monchiero, in Località Borgonuovo B, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13.45 e il sabato dalle 8.15 alle 12.45. Qui sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza ed effettuare operazioni vincolate all’ufficio postale di radicamento.

La chiusura, comunicata da Poste Italiane il 22 novembre 2024, ha portato l’amministrazione comunale a cercare soluzioni per limitare i disagi ai cittadini. Il sindaco di Dogliani, Claudio Raviola, ha avanzato alcune proposte, tra cui l’allestimento di un ufficio mobile su camper o container o l’utilizzo di locali comunali. Tuttavia, Poste Italiane, nella comunicazione del 2 dicembre 2024, ha chiarito che al momento queste opzioni non sono percorribili.

Il sindaco Claudio Raviola ha commentato la situazione con spirito costruttivo: “Siamo consapevoli dell’importanza di questi interventi per migliorare i servizi sul territorio, ma ci siamo attivati per trovare soluzioni che possano agevolare i cittadini durante questo periodo di chiusura. Abbiamo messo a disposizione i nostri spazi e continueremo a collaborare per minimizzare i disagi.” Dopo il 14 dicembre, il sindaco ha richiesto che i servizi vengano trasferiti da Somano a Monchiero, località meglio collegata grazie ai trasporti pubblici. “Confidiamo che questa soluzione possa rendere più agevole l’accesso ai servizi per i nostri cittadini”.