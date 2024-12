Tre auto coinvolte in un violento scontro all’ingresso di Genola. Statale 20 chiusa al traffico

Strada chiusa e disagi per la viabilità in zona per un incidente che, poco dopo le ore 16,30 di oggi, venerdì 6 dicembre, ha interessato il tratto della Strada Statale 20 all’ingresso di Genola, arrivando da Savigliano.

Qui, all’altezza del distributore Ip presente in quel punto, tre automobili sono andate a collidere violentemente.

Immediata la richiesta dei soccorsi, tuttora impegnati sul posto coi sanitari del Servizio regionale di Emergenza 118, i Vigili del Fuoco arrivati da Saluzzo e dai distaccamenti di volontari di Savigliano e Fossano, e coi Carabinieri di Savigliano.

Non sono al momento noti numero e condizioni dei feriti. All’arrivo dei soccorritori un occupante risultava incastrato in una delle vetture coinvolte nel sinistro.

Per consentire le operazioni di soccorso la Strada Statale 20 risulta al momento interdetta alla circolazione. Si consiglia di scegliere percorsi alternativi.

***

Articolo in aggiornamento