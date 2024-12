Le 5 migliori criptovalute del 2025: su quali investire prima dell’inizio del nuovo anno

Nel panorama delle criptovalute, il 2025 si preannuncia come un anno ricco di opportunità. Con l’amministrazione di Donald Trump negli Stati Uniti che ha mostrato un sostegno crescente per il mercato, le aspettative per una crescita sostenibile delle criptovalute sono molto positive.

A questo si aggiungono innovazioni tecnologiche e l’evoluzione delle blockchain, che promettono di rafforzare la posizione di molte criptovalute già consolidate e di quelle emergenti.

Con il 2025 alle porte, i trader puntano su criptovalute consolidate come Bitcoin, Ethereum e Solana, così come su nuovi progetti in presale che potrebbero esplodere al lancio sul mercato. Tra questi troviamo Best Wallet e Pepe Unchained.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin continua a dominare il mercato, rappresentando una risorsa fondamentale per i trader. Il suo status di criptovalute più importante è stato consolidato dalla crescente adozione istituzionale e dal suo ruolo di "trendsetter" nel settore crypto.

Nonostante le previsioni sul valore di Bitcoin per il 2025 siano variabili, la sua solidità e la sua reputazione lo pongono come uno degli asset più sicuri. Inoltre, con la recente crescita post-elezioni presidenziali statunitensi, il Bitcoin è arrivato a un valore attuale di 96.430 dollari.

Secondo gli analisti, il BTC potrebbe raggiungere un valore fino a 150.000 dollari all’inizio del 2025.

Ethereum (ETH)

Ethereum continua a rappresentare la spina dorsale dell’ecosistema blockchain, offrendo un’infrastruttura robusta per applicazioni decentralizzate (Dapp) e smart contract.

Con l’introduzione di soluzioni come lo sharding, Ethereum si prepara a migliorare ulteriormente la sua scalabilità e a consolidare il suo ruolo di blockchain leader nel settore, nonostante la competizione di Solana, BNB e altre blockchain sia molto agguerrita..

Il valore attuale di Ethereum si attesta intorno ai 3.900 dollari, con le previsioni che lo vedono arrivare a un valore di 4.100 dollari nel 2025. Gli analisti più ottimisti ritengono che possa superare il suo ATH entro la fine del 2025, crescendo oltre i 4.700 dollari.

Solana (SOL)

Solana ha avuto un anno di notevole crescita, raggiungendo il valore attuale di 236 dollari. Questa ascesa è dovuta alla sua elevata scalabilità, alle transazioni rapide e a basso costo, che l’hanno resa una delle blockchain più promettenti.

Sebbene Ethereum sia ancora la blockchain più utilizzata, molti sviluppatori di nuovi token hanno preferito Solana proprio per la sua versatilità e i costi ridotti.

I token creati sulla blockchain hanno contribuito alla sua crescita, inoltre Solana ha ricevuto una notevole spinta dalla fase rialzista del mercato dell’ultimo mese.

Con l’interesse crescente degli sviluppatori, Solana si posiziona come uno dei principali candidati per un’ulteriore crescita nel 2025.

Le previsioni indicano che Solana potrebbe superare i 400 dollari, sostenuta da una solida infrastruttura e un ecosistema in espansione.

Best Token (BEST)

Recentemente, Best Wallet ha lanciato la presale del suo token nativo BEST, raccogliendo oltre 2,1 milioni di dollari.

Best Wallet è un wallet Web3 che si distingue per la sua facilità d’uso e le funzionalità avanzate, tra cui la sezione "Upcoming Tokens", che consente agli utenti di accedere direttamente alle ultime presale.

Il token BEST viene venduto a 0,022925 dollari, un valore che crescerà progressivamente nelle diverse fasi della presale. Gli analisti e i trader si sono detti fiduciosi su questo nuovo token, proprio per la sua utilità all’interno di un ecosistema legato alla compravendita delle criptovalute.

Il token BEST funge da strumento di governance, permettendo ai detentori di influenzare lo sviluppo del wallet e dei suoi servizi.

Inoltre, i titolari di BEST godono di vantaggi esclusivi nei principali crypto casino, tra cui bonus, free spin e commissioni ridotte.

L’app è disponibile gratuitamente su Google Play e Apple App Store, offrendo un’esperienza sicura e ottimizzata per gli utenti.

VAI ALLA PRESALE DI BEST TOKEN

Pepe Unchained (PEPU)

Pepe Unchained ha attirato un forte interesse, raccogliendo più di 70 milioni di dollari in presale. Secondo il sito ufficiale, la presale si chiuderà a ore, dando ai trader l’ultima opportunità per comprare il token PEPU a 0,01295 dollari.

Il progetto si prepara a lanciare il token sui principali exchange, insieme alla Pepe Chain, una rete Layer-2 nativa che offre un ambiente ideale per gli sviluppatori di Dapp e i trader.

La rete includerà un block explorer per la verifica delle transazioni e un exchange decentralizzato per il trading di meme coin. Inoltre, il Pepe’s Pump Pad darà agli sviluppatori la possibilità di creare e lanciare token con pochi clic.

Gli utenti possono acquistare il PEPU con ETH, USDT o carta di credito, per fare subito lo staking su Ethereum e avere la possibilità di ottenere ricompense passive in base all’APY.

VAI ALLA PRESALE DI PEPE UNCHAINED