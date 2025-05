Come iniziare a fare trading di criptovalute

Chi oggi non ha mai sentito parlare di criptovalute? La possibilità di poter destinare denaro nell’acquisto di monete digitali suscita parecchia curiosità anche tra coloro che non hanno competenze nell’ambito degli investimenti finanziari. Inoltre, è sufficiente una veloce navigazione in rete per comprendere quanto questo mercato sia ampio e strutturato. Ma prima di iniziare a investire sulle piattaforme dedicate, è consigliabile crearsi un minimo di cultura nel settore. L’obiettivo di questo articolo sarà proprio quello di fornire i primi cenni necessari per compiere i primi passi nel trading di criptovalute.

Cosa sono gli exchange di criptovalute

Partiamo con il definire il luogo in cui un utente può trovare le monete virtuali presenti sul mercato. Le piattaforme di trading che mettono in contatto i venditori e gli acquirenti di criptovalute sono gli exchange cripto . I prezzi di mercato delle monete digitali si stabiliscono sulla base della domanda e dell’offerta. Sono dunque le fluttuazioni del valore delle cripto a permettere agli utenti di poter compiere le operazioni di trading.

Oltre agli exchange, nel settore del trading di criptovalute, gli investitori possono contare anche sui broker di criptovalute. Questi ultimi hanno, in genere, un’offerta di criptovalute, o di altri asset digitali, ridotta e selezionata e offrono la possibilità di acquistare e vendere criptovalute a prezzi fissi. Sono dunque una risorsa particolarmente indicata per chi ha poca esperienza nel settore. Al contrario, gli exchange cripto offrono opportunità di trading più flessibili e variegate e sono utili agli utenti esperti che vogliono operare direttamente sul mercato.

Nelle piattaforme di exchange di criptovalute si trovano molteplici servizi per l’acquisto, la vendita, il trasferimento e la detenzione di criptovalute e criptoasset. Ad oggi sono presenti due tipologie di exchange di criptovalute:

- L’exchange centralizzato (CEX) funziona in modo simile al mercato azionario e permette ai trader di acquistare, vendere e scambiare valute digitali. Attraverso i controlli di accesso “Know You Customer” (KYC) richiedono la convalida dell’identità degli utenti.

- L’exchange decentralizzato (DEX) è una piattaforma di trading peer-to-peer (P2P) in cui le transazioni sono dirette tra i trader, ossia senza intermediari (banche, broker o altri). Gli utenti operano sulla piattaforma in modo anonimo e il trasferimento di criptovalute, token e altri asset digitali avviene direttamente tra i wallet degli utenti. Al contrario dei CEX, i DEX operano senza un’autorità centrale, attraverso protocolli basati su blockchain, ossia una rete di computer.

Fare trading di criptovalute, le buone pratiche

Per fare trading con le criptovalute è necessario dunque acquistare e vendere asset digitali come, ad esempio, Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana e molti altri. A differenza di come si comportano gli investitori, che generalmente analizzano il mercato e compiono le loro scelte sul lungo termine, i trader puntano piuttosto a realizzare un profitto pressoché immediato, entrando e uscendo velocemente dai propri investimenti. Una modalità che comporta non poche perdite di denaro e che spesso non aiuta a sviluppare la giusta disciplina e pazienza per riuscire a fare trading con il minor rischio.

La natura volatile e imprevedibile delle criptovalute suggerisce quanto sia necessario invece impostare una strategia di azione ancora prima di iniziare a fare trading. L’acquisto diretto delle criptovalute attraverso le piattaforme di DEX non è un’operazione semplice, soprattutto per chi è alle prime armi. Occorre quindi valutare quando è il caso di aprire un conto di trading con un broker e quando farlo con un exchange. C’è da dire anche che molte piattaforme permettono di iniziare ad agire con un conto demo, ossia un simulatore attraverso cui esercitarsi nelle azioni di trading senza correre il rischio di perdere soldi veri.

Per imparare a fare trading in maniera progressivamente più esperta, sarà importante riuscire a comprendere le tendenze del mercato e i fattori che influenzano il movimento dei prezzi delle cripto monete. Il valore futuro delle cripto non può essere previsto, per questo motivo, il fatto di essere in grado di compiere valutazioni e analisi diventa un’ottima strategia per ottenere una previsione più completa sull’andamento delle criptovalute. Alcuni strumenti utili all’analisi sono offerti dalla consultazione dalle notizie del settore, dalla conoscenza dei fattori macroeconomici e dallo studio dei grafici relativi all’andamento dei prezzi.

Prima di investire è importante comunque compiere un’attenta riflessione sulle caratteristiche del proprio capitale disponibile, tenendo conto della possibilità di poter perdere l’intero importo. Uno dei consigli principali resta sempre quello di non impegnare più della cifra della quale si potrebbe comunque fare a meno.

Perché investire in criptovalute



Nonostante i rischi di perdita, investire in criptovalute resta una pratica finanziaria allettante per diversi motivi. Tra questi, le monete virtuali hanno dimostrato di avere un forte potenziale di crescita a lungo termine, permettono di diversificare il proprio portafoglio riducendo il rischio complessivo dell’investimento e offrono opportunità di guadagno attraverso strategie di trading attive che sfruttano le oscillazioni di prezzo per ottenere profitti in modo più rapido.













