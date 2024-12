Polonia. Più di quanto pensi!

Magda Linette, Magdalena Fręch, Katarzyna Kawa e Maja Chwalińska sono diventate Ambasciatrici della Polonia nel mondo, proprio come Hubert Hurkacz, il miglior tennista polacco. Tutti e cinque partecipano alla campagna "Promozione della Polonia attraverso lo sport" realizzata dall'Ente Polacco per il Turismo e, in questo caso, anche dalla Federazione Polacca di Tennis.

La Polonia è sempre più attraente e popolare come destinazione turistica anno dopo anno. Oltre l'80% dei turisti proviene dall'Europa. I turisti stranieri visitano la Polonia non solo per le vacanze, ma partecipano sempre più spesso e con un entusiasmo sempre maggiore a eventi culturali o sportivi. La Polonia è un paese moderno, ma che valorizza la tradizione e il folclore. Accogliente, sicuro, ideale per le famiglie e competitivo sotto tanti aspetti per le sue attrazioni turistiche.

Per la campagna è stato creato uno spot pubblicitario in cui Magda Linette, Magdalena Fręch, Katarzyna Kawa e Maja Chwalińska parlano delle bellezze turistiche di Poznań, Stettino e Łódź.

Hubert Hurkacz ha già promosso Zakopane, in Małopolska, e la sua città natale, Breslavia, in Bassa Slesia.

Poznań, Stettino, Łódź. Queste grandi città sono care alle migliori tenniste polacche, sia per legami familiari e sportivi, sia perché amano visitarle.

Lo spot inizia con un viaggio insieme a Magda Linette. Magda invita a visitare il mercato antico nella sua città natale, recentemente restaurato. È qui che ama passeggiare, spesso alla ricerca dei migliori ristoranti con piatti tradizionali regionali e polacchi. È una grande amante della cucina polacca di qualità.

Durante una visita a Poznań, nella Grande Polonia, vale sicuramente la pena assaggiare le pyry z gzikiem, le plyndze e i szare kluski. Sono piatti tradizionali della Grande Polonia, da scoprire e assolutamente da assaggiare durante una visita a Poznań.

E per dessert… un vero must have è il rogal świętomarciński. Questa straordinaria prelibatezza di Poznań ha un museo dedicato nel Mercato Antico, che celebra la tradizione della sua preparazione, risalente a oltre 150 anni fa. I Rogale Świętomarcińskie di Poznań sono un'eccellenza unica: croissant pregiati con un ripieno di semi di papavero bianco.

Va bene, torniamo alle attività all’aria aperta, immersi in splendidi paesaggi. Per andare in bicicletta o correre, proprio come Magda Linette, vale la pena visitare il Lago Maltański, famoso per ospitare alcuni dei più importanti eventi di sport acquatici al mondo, oppure i dintorni della Porta di Poznań. La Porta di Poznań ICHOT è un Centro Interattivo della Storia di Ostrów Tumski, la cui principale attrazione è un’esposizione multimediale che racconta la storia dell’isola della cattedrale, le origini dello stato polacco e la storia di Poznań.



La tappa successiva dello spot pubblicitario è Stettino. A invitare a visitarlo sono Katarzyna Kawa e Maja Chwalińska, ed è proprio lì che entrambe le giocatrici sostituiscono la racchetta con la bicicletta. Una delle più belle piste ciclabili in Polonia si trova intorno alla Laguna di Stettino e all’Isola di Wolin. Quest’area offre ampie opportunità agli appassionati di fotografia ornitologica. I dintorni della Laguna di Stettino meritano il titolo di una delle aree con la più alta concentrazione di aquile di mare in Polonia, e probabilmente anche in tutta Europa. E le aquile di mare sono solo l'inizio di una lunga lista di uccelli che abitano qui.

Per chi ama rilassarsi vicino all'acqua, Stettino ha davvero tanto da offrire!

Il Sentiero Marittimo della Pomerania Occidentale è una rete di porti per yacht situati nelle acque che circondano la Laguna di Stettino e lungo la parte occidentale della costa polacca del Baltico. Pertanto, il percorso del Sentiero Marittimo si estende parzialmente lungo la principale via navigabile che conduce da Berlino, la capitale della Germania, attraverso il Baltico fino alla Scandinavia.

Stettino unisce alla perfezione la tradizione marittima con il modernismo. E parlando di modernismo, uno degli edifici più interessanti di Stettino è il moderno edificio della Filarmonica di Stettino. Questo edificio, che ricorda la punta di un iceberg, ha vinto numerosi premi e riconoscimenti architettonici. Vale anche la pena fare una passeggiata lungo i Bastioni di Chrobry. È una delle terrazze panoramiche più belle d'Europa, da cui si può ammirare un'ampia vista sul fiume Oder e sul porto. I bastioni sono lunghi 500 metri e si trovano a 19 metri sopra il livello della riva dell'Oder. Nella parte superiore dei Bastioni di Chrobry si trovano la Politecnica del Mare e l'edificio che ospita il Teatro Contemporaneo e il Museo Nazionale.

Last, but not least! Nella terza parte dello spot, Magdalena Fręch invita a visitare Łódź. Magdalena Fręch è nata a Łódź, ma da tempo si allena a Bytom, in Slesia.

Łódź è famosa per la sua via Piotrkowska, il viale pedonale più lungo d'Europa, situato nel cuore della città. Da molti anni è inclusa nel rapporto annuale della compagnia americana Cushman & Wakefield “Main Streets Across The World”, che raccoglie circa 500 delle località commerciali più esclusive al mondo.

Proprio qui, su via Piotrkowska, per sottolineare il legame della città con la storia del cinema polacco, è stata creata l'analoga polacca della “Walk of Fame” di Hollywood: l'Alee delle Stelle di Łódź. Le stelle continuano ad aumentare, e sono già più di 90.

Via Piotrkowska è anche la sede del Light Move Festival. Questo evento culturale annuale attira appassionati di arte, luce e moderne installazioni visive da tutto il mondo. Durante il festival, il centro di Łódź si trasforma in un teatro pieno di magia e ispirazioni artistiche.

Chi cerca luoghi che hanno avuto una seconda vita non può non visitare EC1. È la prima centrale elettrica della città di Łódź. Attualmente ospita il planetario più moderno della Polonia, il Centro Nazionale della Cultura Cinematografica, il Centro del Fumetto e della Narrazione Interattiva, oltre al Centro della Scienza e della Tecnica, la struttura di questo tipo più grande del paese.EC1 offre anche una vasta gamma di spazi unici disponibili per eventi di ogni tipo.

Quale città visiterai? Poznań, Stettino o Łódź? E magari verrai in Polonia per un po' più a lungo e visiterai tutte e tre? “Polonia. Più di quanto pensi!”