Europa&Dintorni di Santena: 25 anni di viaggi e sogni realizzati

A marzo 2025, l’agenzia di viaggi Europa&Dintorni di Santena ha celebrato il suo 25° anniversario, un traguardo che testimonia la dedizione e la visione della sua titolare, Monica Pogliano. Con un sorriso che racconta anni di impegno, Monica guarda indietro a un percorso iniziato nel 2000, quando, forte di un’esperienza pluriennale presso il tour operator Franco Rosso di Torino, ha deciso di trasformare il suo sogno in realtà aprendo una piccola agenzia tutta sua. Non senza timori, ma con una determinazione incrollabile, ha dato vita a un punto di riferimento per i viaggiatori di Santena e oltre.

Una storia di resilienza

Gli inizi non sono stati semplici. Solo un anno dopo l’apertura, il settore del turismo ha subito un duro colpo a causa degli attentati alle Torri Gemelle nel 2001, eventi che hanno spinto molte persone a limitare i viaggi a lungo raggio. Nonostante le difficoltà, Monica non si è mai arresa. Con pazienza e tenacia, ha conquistato la fiducia dei clienti, costruendo una reputazione solida che le ha permesso di crescere anno dopo anno. «Non è stato facile, ma la passione per il mio lavoro e il sostegno dei clienti mi hanno sempre spinto avanti» racconta con orgoglio.

Una scelta vincente: Costa Crociere

Negli ultimi anni, una delle mosse più strategiche di Europa&Dintorni è stata la partnership con Costa Crociere, un’alleanza che ha portato l’agenzia a distinguersi e ad essere premiata fra le migliori in Italia. Questo successo ha permesso a Monica di offrire esperienze di viaggio indimenticabili, consolidando la crociera come una delle opzioni più amate dai suoi clienti. «Le crociere sono perfette per chi cerca relax e avventura senza preoccupazioni – spiega Monica – poi naturalmente non mancano le scelte per i Villaggi Vacanze, soprattutto le famiglie con bambini, che trovano nei villaggi all inclusive la soluzione ideale.»

Un servizio a 360 gradi

L’agenzia non si limita alle crociere o ai viaggi internazionali: Europa&Dintorni è un punto di riferimento per ogni esigenza di viaggio. Dalle biglietterie per pullman, treni e navi fino all’organizzazione di soggiorni su misura, Monica e il suo team offrono un servizio completo e personalizzato. Negli ultimi tempi, si sta assistendo a una rinascita dei tour organizzati, un segmento che Monica intende sviluppare ulteriormente. «Il mio sogno per il futuro è creare gruppi accompagnati da assistenti dedicati, proponendo itinerari unici e personalizzati, anche attraverso le crociere» confida con entusiasmo.

Guardando al futuro

Con 25 anni di successi alle spalle, Monica Pogliano non ha intenzione di fermarsi. La sua visione è chiara: continuare a innovare, ascoltando le esigenze dei viaggiatori e proponendo soluzioni sempre più tailor-made. In un mondo in cui il turismo è in continua evoluzione, Europa e Dintorni rappresenta una certezza per chi cerca competenza, passione e un tocco umano nell’organizzazione del proprio viaggio. «Questi 25 anni sono solo l’inizio. – conclude Monica – Voglio continuare a far sognare i miei clienti, portandoli a scoprire il mondo con noi.»

Agenzia Viaggi Europa&Dintorni - Via Cavour, 78 - Santena (TO) - Tel 011 945 4482