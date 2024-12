Continuano gli appuntamenti con Unitre Cuneo

L’Università della Terza Età di Cuneo propone in esclusiva ai propri Associati, per lunedì 9 dicembre 2024, alle ore 15,30 presso il cinema Monviso, la conferenza di Gigi Garelli “Noi, Prometeo e gli altri. I racconti senza tempo della mitologia greca racchiudono chiavi affascinanti per comprendere la vita del mondo”.

Chi era, ma soprattutto chi è Sisifo, l’uomo costretto ogni mattina a rotolare un macigno fino alla sommità di un monte, per poi vederlo precipitare giù non appena conclusa la propria fatica?

Chi era, ma soprattutto chi è Icaro, il giovane ambizioso che indossa le ali per liberarsi dal Labirinto, fino ad avvicinarsi troppo al sole e veder fallire il proprio sogno?

O, ancora, dove cresce la pianta della giovinezza di cui il giovane Gilgamesh si impossessa in cerca dell’immortalità?

Queste ed altre domande costituiscono la traccia dell’incontro dedicato da Gigi Garelli ad alcuni grandi miti del passato ed alla loro capacità di far riflettere in forma di simbolo sugli aspetti più profondi dell’esistenza umana.

Giovedì 12 dicembre, sempre al cinema Monviso, ore 15,30 Davide Demichelis presenta “Se chanta” “Nino e la Val Maira di ieri, oggi e domani”. L’avventura umana di Nino Perino, nato e cresciuto ad Acceglio, un documentario emozionante che racconta una vita passata tra vette e boschi, borgate e vallate ritratte nelle quattro stagioni.