Calcio Serie D: big match Varese-Bra, impegni casalinghi per Saluzzo e Fossano

Si gioca la diciassettesima giornata (terzultima di andata), domenica pomeriggio, sui campi del girone A di Serie D.

Riflettori puntati su Varese-Bra, piatto forte del turno. Partita di vitale importanza per la squadra lombarda, distanziata di nove lunghezze dai giallorossi primi in classifica e bisognosa di una vittoria per accorciare la distanza prima che sia troppo tardi. Arriva alla grande, all'appuntamento, la capolista allenata da Nisticò, reduce da tre vittorie consecutive che ne hanno rafforzato le ambizioni.

Sfide casalinghe, insidiose, per Fossano e Saluzzo. I blues, dopo il pareggio con il Derthona che ha interrotto una serie di quattro sconfitte di fila, cercano continuità contro la NovaRomentin. Ostacolo Derthona, invece, sulla strada del Saluzzo.

Fischio d'inizio alle 14,30.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Asti-Lavagnese: Riccardo Teodoli di Aprilia

Vogherese-Albenga: Diego Castelli di Ascoli Piceno

Borgaro-Chisola: Nicole Puntel di Tolmezzo

Varese-Bra: Davide Galiffi di Alghero

Fossano-NovaRomentin: Andrea Senes di Cagliari

Imperia-Cairese: Giuseppe Merlino di Pontedera

Ligorna-Gozzano: Leonardo Leorsini di Terni

Saluzzo-Derthona: Emanuelle Waldmann di Frosinone

Sanremese-Chieri: Giuseppe Scarpati di Formia

Vado-Oltrepò: Adrian Lupinski di Albano Laziale

CLASSIFICA: Bra 38, Vado 31, NovaRomentin, Varese 29, Ligorna 28, Lavagnese, Chisola 27, Asti 24, Sanremese, Derthona 22, Gozzano, Saluzzo 21, Oltrepò, Albenga 20, Vogherese 18, Cairese 16, Imperia 15, Fossano 12, Borgaro 11, Chieri 8