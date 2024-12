La cuneese Valentina Viale responsabile territoriale di Ginnastica Acrobatica specialità Pole dance & Aerial

La cuneese Valentina Viale, vincitrice di diverse importanti gare, vicecampionessa del mondo nella disciplina pole sport, allenatrice, coach e presidente della palestra asd Vivi Dance Studios a Madonna dell'Olmo è stata nominata responsabile territoriale per la disciplina Ginnastica Acrobatica specialità Pole dance & Aerial del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Valentina commenta : "E' molto importante questo passo avanti verso questi sport che stanno sempre più prendendo piede e stanno crescendo in fretta. Sono davvero onorata di questo ruolo e lo svolgerò al meglio con impegno e lavorando in modo unitario con presidente del Piemonte Sante Zaza che ringrazio per l'opportunità. Insieme, a Marzo organizzeremo le prime gare interregionali ASI di queste discipline proprio a Cuneo e sarà meraviglioso. Inoltre ringrazio Achille SettE, Alfonso Rossi e Cristina Sasso per la fiducia e il grande lavoro svolto."

Conclude Valentina Viale: "Agli atleti piemontesi, liguri e valdostani ora non resta che mettersi al lavoro e prepararsi al meglio. Noi vi aspettiamo a Marzo!"