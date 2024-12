Cuneo, al via la 19ª edizione del Premio Poetico Inter-Alpes e la 6ª del Premio di Poesia Gianni Romano

Martedì 3 dicembre si è svolta a Cuneo nella grande sala auditorium San Giovanni la cerimonia inaugurale della XIX edizione del Premio Poetico Inter-Alpes e la VI edizione del Premio di Poesia Gianni Romano.

Soddisfazione da parte degli organizzatori per la bella partecipazione di pubblico oltre che di studenti premiati e di autorità.

Il Premio Poetico Inter-Alpes, come dice il suo nome, intende avvicinare poeticamente, almeno sotto il profilo linguistico, i giovani dei due versanti delle Alpi invitati a scrivere le proprie composizioni poetiche nella lingua del vicino anche se si accettano con uguale piacere le poesie in lingua madre. Il premio, nato circa vent’anni fa, dimostra sempre un forte dinamismo essendo riuscito a coinvolgere nella organizzazione tutti o quasi i Rotary Club della provincia di Cuneo sotto l’egida del Club fondatore, il Rotary Cuneo 1925, che il prossimo anno, inoltre, darà avvio alle celebrazioni per il centenario dalla sua nascita. Per tale motivo il presidente, Luigi Fontana ha annunciato un premio speciale del “centenario” per la migliore poesia che comprenda nel testo la parola “cento” lasciando comunque alla libera fantasia dei partecipanti la definizione del contesto.

Molti i giovani venuti a ritirare la pubblicazione con le loro poesie, provenienti da Alba, Bra, Dogliani, Mondovì, Savigliano, Demonte, ma anche da Cuneo, sia della scuola media che della scuola superiore, accompagnati dai familiari oltre che dai docenti. Un momento speciale per tutto il pubblico per avvicinarsi alle paure, alle incertezze ma a volte anche ai sogni e ai desideri che i giovani sanno esprimere attraverso il canale poetico, diventato quasi una terapia per difendersi da una realtà non sempre positiva. Un grazie particolare va a Piero Leonardi, animatore culturale che sa pienamente interpretare lo stato d’animo degli autori e al Comune di Cuneo che ha patrocinato la manifestazione.

Fra i presenti il Presidente del Rotary Club di Bra, Vincenzo Peisino che ha visto un folto numero degli studenti braidesi partecipare all’iniziativa. Da Barcelonnette era presente una forte delegazione del Rotary Club locale a partire dall’attuale presidente Patrick Seigneur, accompagnati dal past president Michel Gotab e dal precedente presidente André Friggi e da Jean Claude Combe. Il Rotary Club di Barcelonnette sponsorizza ogni anno gli studenti del Lycée André Honnorat di Barcelonnette che frequentano il corso ESABAC di italiano.

La serata è proseguita con l’interpretazione del toccante testo che ha vinto la passata edizione del Premio di Poesia Gianni Romano “Di nuovo qui” pr da oposto Luigi Mattioli, vincitore della V edizione del Premio e past president del Rotary Club di Imperia.