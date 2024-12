Calcio femminile: Aryana Harvey nuovo acquisto della Freedom FC Women

Nuovo volto in casa Freedom FC Women all'apertura della finestra di mercato di dicembre: Aryana Harvey è biancoblu!

Duttile difensore classe 1997, statunitense nativa dell'Oregon e figlia dell'ex ala grande dei Los Angeles Lakers Antonio Harvey, Aryana è cresciuta calcisticamente nelle squadre della Pfeiffer University Falcons e della Cal State University Bakersfield Roadrunners. Dopo le esperienze in Portogallo alla Damaiense (nel 2020-21) ed in Turchia al Caykur Rizespor ed al Fatih Vatan Spor (fra il 2022 ed il 2023), giunge in Italia: nel 2023-24 ha vestito la maglia del Pomigliano, in Serie A, segnando anche una rete in campionato.

Aryana Harvey arriva a Cuneo dopo aver militato nel Cesena nella prima parte della stagione corrente di Serie B, ed ha già iniziato gli allenamenti con le sue nuove compagne, a disposizione di mister Michele Ardito.