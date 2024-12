Arte e Carità” a Casa Francotto: quando il patrimonio incontra la solidarietà

La suggestiva cornice di Casa Francotto a Busca (in piazza Regina Margherita, 4) ospita la mostra “Arte e Carità: dal patrimonio delle Confraternite ai capolavori moderni e contemporanei”, un’esposizione che racconta la carità attraverso l’arte, dai grandi maestri del passato fino alle firme più celebri del Novecento.

Finora, oltre 1.500 persone, tra cui 800 studenti delle scuole buschesi, hanno visitato la mostra nei primi tre fine settimana di apertura, segno del grande interesse suscitato dall’evento.

Programma di domenica 8 dicembre

Un ricco calendario di appuntamenti attende i visitatori nella giornata di domenica 8 dicembre. Alle 14:30, grazie all’iniziativa “Un biglietto, due eventi”, sarà possibile abbinare alla visita della mostra un percorso esclusivo tra le bellezze storiche di Busca: il Borgo operaio, la Busca sotterranea, e la possibilità di salire eccezionalmente sulla Torre della Rossa.

Le visite, a numero limitato, richiedono la prenotazione obbligatoria al numero 371-5420603.

Nel pomeriggio, alle 15 e alle 16, lo Staff di Casa Francotto accompagnerà i visitatori in un tour guidato della mostra.

Alle 17 i locali di Casa Francotto ospiteranno un workshop con Ivana Borsotto, presidente nazionale di Focsiv (Federazione Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontario). Durante l’incontro si discuterà dell’impegno delle Ong cattoliche nella cooperazione e nello sviluppo.

La mostra è un viaggio attraverso 120 opere di straordinario valore, firmate da artisti come Picasso, Fontana, Martini, Mastroianni, Luzzati, e altri grandi maestri del Novecento, con l’obiettivo di esplorare il concetto di carità nell’arte.

Un focus speciale è dedicato al patrimonio locale, con documenti storici e opere provenienti dalle Confraternite della Rossa e della Bianca, simboli di carità nella tradizione buschese.

Sono previste delle visite guidate alla mostra, la domenica pomeriggio, comprese nel costo del biglietto alle 15 alle 16 e alle 17.

Orari della mostra

Venerdì: 15,30 – 18,30

Sabato: 10 - 12 / 15,30 – 18,30

Domenica: 10 - 12 / 14,30 – 18,30

Biglietti

Intero: 10 euro

Ridotto: 6 euro (buschesi, enti convenzionati, insegnanti, studenti universitari)

Gratuito per under 14 e possessori della Tessera Musei

Informazioni e prenotazioni

Telefono: 371-5420603

Email: info@casafrancotto.it

Sito web: casafrancotto.it

Eventi collaterali

Domenica 15 dicembre

Mercatini di Natale nelle vie del centro storico di Busca.

Domenica 22 dicembre

Percorsi dedicati alle opere di carità della città, il Convento dei Cappuccini e i presepi delle frazioni.

Aperture straordinarie

La mostra sarà aperta anche nelle seguenti giornate:

26 dicembre: 10 - 12 / 14,30 – 18,30

1° gennaio 2025: 14,30 – 18,30

6 gennaio 2025: 10 - 12/ 14,30 – 18,30

Visite guidate e ulteriori eventi per gennaio e febbraio saranno comunicati tramite il sito ufficiale e la newsletter.

La mostra “Arte e Carità” non è solo un’esposizione d’arte, ma un’occasione per immergersi nella storia, nella solidarietà e nella bellezza di Busca. Tra capolavori, eventi e percorsi culturali, Casa Francotto si conferma un luogo d’incontro per riflettere sull’arte come strumento di carità e impegno sociale.