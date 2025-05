Al Museo Mallé di Dronero novanta opere per raccontare Matteo Olivero: arte, spiritualità e radici di montagna

Nell’anno del suo trentennale, il Museo Mallé di Dronero si prepara a un evento davvero importante: domani pomeriggio, domenica 11 maggio, alle ore 17 verrà inaugurata la mostra “Matteo Olivero: un percorso di arte e di vita", dedicata allo straordinario pittore originario dell’Alta Valle Maira.

Unione di progettualità, studio accurato e importante collaborazione per un totale di 90 opere esposte, tra dipinti, bozzetti, sculture, disegni e documenti, con diversi sono fili del passato che si intrecciano nell’esistenza di Matteo Olivero con Dronero: qui infatti giunse bambino per frequentare i primi anni di scuola e proprio in casa Mallé, oggi museo, il 7 aprile 1881 fu redatto il testamento del padre registrato dal notaio Paolo Mallé, nonno di Luigi Mallé.

In anteprima visitiamo l’esposizione, accompagnati dalla direttrice e storica delle arti Ivana Mulatero. Le cinque sezioni cui afferiscono le opere al secondo piano del piccolo gioiello d’arte dronerese prendono avvio dagli spunti biografici, culminando nello splendido “Ritratto della madre nel costume della Val Varaita”. Il percorso racchiude soggetti di realismo sociale e scorci di una Dronero di acque e fucine, esaltando poi una serie di paesaggi delle Alpi Cozie. Fanno da contrappunto incontri e amicizie riversati in intensi ritratti e la spiritualità pervasiva, in dialogo con scenari di montagna. Le vette, tema prediletto, esprimono la religiosità del pittore inscindibile dall’elevazione verso un Cielo che a grande altezza appare più vicino.

La scelta delle opere, in prevalenza dipinti e disegni, contribuisce ad arricchire la conoscenza della produzione, ingente e in via di riscoperta, custodita sia in collezioni pubbliche che in raccolte private. Numerosi inediti, provenienti per quanto riguarda il patrimonio artistico pubblico dalle Collezioni Civiche e dal Fondo Olivero dell’Archivio Storico della Città di Saluzzo, sono accostati a prestiti da dimore private anche geograficamente assai distanti dall’area meglio attestata di diffusione della pittura di Olivero. A tali inediti fa riscontro una selezione di dipinti noti che ricevono nuova luce dalla collocazione in rapporto ai soggetti e al metodo di lavoro cui l’artista affidava una poetica che sta riemergendo in tutta la sua complessità e che lo conferma tra i protagonisti della pittura non soltanto italiana dei primi tre decenni del Novecento.



La mostra è ideata da Museo Mallé, Mamo Educational Foundation e Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, con il contributo della Fondazione CRT ed il sostegno del Comune di Dronero e della Regione Piemonte. Curata da Ivana Mulatero, direttrice del Museo Mallé, e da Antonio Musiari, docente titolare di Storia dell’Arte dell’Accademia Albertina di Torino e coordinatore del Comitato Scientifico dedicato all’opera di Matteo Olivero, si avvale del comitato organizzatore composto da Maria Grazia Brondino, Carmen Valoti, Francesco Revello, Oriana Zagnoni Zerbini e Piero Zagnoni.



L’esposizione è corredata da un catalogo a cui verrà dedicata una presentazione apposita con una conferenza del Professor Antonio Musiari. Sarà visitabile fino al 7 settembre 2025, il sabato e la domenica dalle ore ore 15 alle ore 19, mentre in settimana su appuntamento.

Diversi sono anche gli eventi collaterali alla mostra previsti al Museo Mallé:

Domenica 18 maggio – INTERNATIONAL MUSEUM DAY – ore 17

Incursione fotografica: “A come Albero – Uno sguardo a 360° su un mondo (solo apparentemente) silenzioso” a cura del M.D.F (Movimento per la Decrescita Felice)

Sabato 31 maggio – ore 17 al Museo Mallé

Cartella d’autore “Figure d’acciughe”, opera inedita Anciua fola di Ugo Nespolo

Sabato 14 giugno – ore 17 al Museo Mallé

Conferenza di Flavio Marzo, Capo Dipartimento di Conservazione all’Università di Cambridge

Domenica 6 luglio – ore 9.30-12 / 14-17 varie località di Dronero

“Itinerario oliveriano in una Dronero di acque e fucine”, percorsi guidati dai volontari della Delegazione Fai Saluzzo che accompagnano il pubblico alla ricerca di punti caratteristici della cittadina immortalati nei dipinti da Matteo Olivero ed esposti in mostra al Museo Mallé.

Domenica 7 settembre – ore 16 al Museo Mallé

Conferenza di Cesare Pagliero, Restauratore del dipinto di Matteo Olivero “Marina di Sturla”

Successivi appuntamenti saranno tempestivamente comunicati. Per ulteriori informazioni: museo.malle@comune.dronero.en.it / 0171.908704/291014 - 3478878051 / www.museomalle.org