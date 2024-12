Volley Femminile: A2 al giro di boa; La Bam Mondovì riparte dalla trasferta in casa della Millenium Brescia

Puma, se ci sei batti un colpo! Una BAM Mondovì sempre più relegata nei bassi fondi della classifica, domani alle ore 17, renderà visita alla Valsabbina Millenium Brescia dell'ex tecnico Matteo Bibo Solforati, nel match valido per la prima giornata di ritorno della Regular Season. Il Puma, con soli due punti all'attivo al termine del girone di andata, si trova in una situazione di classifica decisamente complicata, ma non ancora irreversibile.

Terminasse oggi la prima parte di stagione, tuttavia, i punti da recuperare per riagganciare la zona salvezza sarebbero almeno 7, pochi per una squadra in ascesa, ma tanti per una squadra che dall'inizio del campionato continua a zoppicare vistosamente. La società si sta guardando attorno per capire quali possibili correttivi attuare per risollevare le sorti di una squadra che nelle ultime stagioni ha vissuto scenari ben diversi.

Con questa premessa da allarme rosso, le pumine di Claudio Basso domani affronteranno un Brescia quarto in classifica e che vuole fermamente restare attaccato alle prime posizioni. Coach Solforati, con sapiente diligenza, ha lanciato un messaggio alle sue leonesse, invitandole a non sottovalutare l'impegno contro le rossoblù monregalesi. I favori del pronostico pendono nettamente dalla parte della squadra bresciana. Team che può contare su un roster che amalgama esperienza e talentuosa gioventù.

A proposito di gioventù, in attacco i riflettori saranno puntati soprattutto sulla diciottenne slovena Mija Siftar, che con i suoi 140 punti all'attivo è attualmente la top scorer del Brescia. Oltre a Solforati, ci saranno altre due "vecchie" conoscenze di casa Puma: la centrale Viola Tonello e la schiacciatrice Francesca Trevisan.

Dal versante Bam Mondovì, invece, si attendono segnali di vitalità. La prestazione in casa del Castelfranco Pisa ha avuto il valore della "mazzata" psicologica e di classifica. Viscioni e compagne devono reagire e dimostrare di non essere così lontane dall'essere adeguate a questa serie A2, visto che al momento è questo il sintetico bilancio che scaturisce dal cammino e dalla graduatoria del Puma. Occorre anche vedere in campo un atteggiamento più battagliero. Insomma, occorre tirar fuori gli artigli per iniziare finalmente a graffiare.

All'andata disputata al PalaManera, la vittoria è andata al Brescia con un netto 0-3. Arbitri dell'incontro saranno Roberto Guarnieri (Messina) e Filippo Erman (Modena). Il match sarà trasmesso in diretta streaming gratuita sul sito internet VBTV. Al Palasport Jimmy George di Montichiari il fischio d'inizio è fissato per domenica alle ore 17.