Il Calendario 2025 con Anforianus di Santa Vittoria d'Alba e Confraternita Sant'Agostino Pocapaglia

Uno stupendo calendario e un anno da vivere insieme... Cosa unisce la bellezza di queste colline alla cultura, all'arte, alla storia che raccontano le Confraternite, i sentieri ed i paesaggi del Roero ? La volontà di rendersi utili alla Comunità, la passione di trasmettere la memoria del passato, l'attenzione di osservare il presente e la cura nel progettare il futuro dei protagonisti!

Già i protagonisti, vediamo di conoscerli.

Iniziamo da Anforianus Odv di Santa Vittoria d'Alba e lasciamoli raccontare.

” Nel 2008 abbiamo costituito la nostra Associazione culturale per la tutela, la valorizzazione e la divulgazione del prezioso patrimonio paesaggistico, storico ed artistico che il Comune di Santa Vittoria d'Alba ci ha affidato in gestione. E' situato in centro paese, incastonato nel Roero ma con vista sulle Langhe , sul corso del fiume Tanaro , sulla vicina Pollenzo a cui siamo legati da comuni origini storiche e sulla vicina pianura dominata dal Monviso. La nostra denominazione? Deriva da “Amphorianum” , antico centro locale di eccellenza per la produzione di laterizi e anfore sorto in età romana. Il nostro territorio e' molto ricco di storia che ancora continua ad arricchirsi di dettagli e nuove scoperte. Abbiamo conosciuto molti associati e visitatori, poi diventati amici. Intendiamo proseguire il percorso intrapreso da più di quindici anni nell’ottica di sostenibilità ambientale, accessibilità universale, accoglienza ed inclusione sociale e vogliamo promuovere un'ampia partecipazione della Comunità e dei turisti-ospiti consapevoli.

Stiamo lavorando per allestire mostre, per promuovere eventi, per migliorare le nostre esposizioni d'arte ed i percorsi di avvicinamento e conoscenza ai siti religiosi come l'Oratorio della Confraternita di San Francesco e gli affreschi quattrocententeschi che custodisce, la Chiesa di San Rocco ed il Museo Gipsoteca intitolato a Gioachino Chiesa. Vogliamo utilizzarli anche come fulcro di attività, come polo di incontri culturali ed educativi per poter rispondere alle varie esigenze della Comunità e di tutte le persone che lo chiedono. Operiamo in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio e con tutte le associazioni dell'ambito Comunale. I nostri obiettivi sono importanti ; non senza fatica abbiamo raccolto energie ed idee ed abbiamo iniziato un percorso di progetti necessari per ricevere opportuni sostegni. Lavoriamo per l'accessibilità e la promozione della Cultura e dell'Arte, in tutte le forme ed espressioni del nostro territorio e per la diffusione della conoscenza della nostra terra e dei valori che rappresenta. Vogliamo trasmetterli intatti e per intero alle future generazioni. Il “Calendario 2025”, realizzato grazie a CSV Cuneo Solidale Ets ed in collaborazione con Confraternita Sant'Agostino Pocapaglia Odv sara' presentato il giorno 8 Dicembre 2024 durante l'evento “Accendiamo il Natale! Percorso Itinerante con gli Alberi della Natività” nel Comune di Santa Vittoria d'Alba , come da programma degli organizzatori. Per scoprirlo integralmente potrà anche essere richiesto in forma digitale scrivendo a “info@anforianus.it” Siamo molto contenti di condividerlo.“

E, per finire, sentiamo Confraternita Sant'Agostino Pocapaglia Odv di Pocapaglia.

“Nel 2007 viene costituita da 16 soci l'Associazione Confraternita Sant'Agostino. L’anno successivo viene stipulato un comodato d'uso ventennale con la Parrocchia SS. Giorgio e Donato di Pocapaglia, comodato finalizzato all'attività di restauro, di recupero e di utilizzo dell'edificio da parte di tutti i parrocchiani, i cittadini e i membri delle varie associazioni del paese. In questi anni di attività, la chiesa settecentesca, progettata dall’Arch. Giacinto Roero, ha subito interventi di restauro conservativo per circa 215.000,00 euro:

- restauro completo del campanile con sostituzione della copertura in rame;

- rifacimento delle coperture e del tetto della chiesa, della sacrestia e del coro;

- sostituzione di tutte le finestre;

- restauro delle pareti esterne e dell'originale facciata in mattoni a vista;

- restauro di due capienti armadi antichi;

- interventi per il miglioramento funzionale dei locali dell’ex-coro e sacrestia con la realizzazione in un secondo tempo di servizi igienici

L’attività associativa mira a preservare e a valorizzare un importante bene culturale e, al tempo stesso, a trasformarlo in un luogo vivo e dinamico per la comunità, attraverso la creazione di un ambiente accogliente, accessibile, capace di attrarre anche visitatori, promuovendo un turismo sostenibile, al fine di contribuire al benessere sociale e culturale del paese e del territorio.”